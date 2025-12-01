La Comunidad multiplicará las analíticas en las granjas de cerdos de la Región de Murcia por la peste porcina africana Veterinarios y ganaderos piden incrementar la vigilancia en los espacios naturales; el sector cárnico podrá seguir exportando a 27 países que aceptan el envío de productos de provincias libres del virus

El regreso de la peste porcina africana a España, una enfermedad que no afecta al ser humano, pero que causa importantes bajas en cerdos y jabalíes, ha puesto en guardia a comunidades con una gran presencia del sector ganadero de porcino como la Región de Murcia. Gobierno regional, veterinarios, empresas cárnicas, asociaciones de defensa sanitaria, organizaciones agrarias y Guardia Civil se han dado cita este lunes en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para fijar medidas y protocolos para salvaguardar una actividad comercial que genera un impacto anual de 500 millones de euros en exportaciones de carne.

La Comunidad va a multiplicar por dos o por tres las 4.000 analísticas que se realizan en las 1.400 explotaciones porcinas de la Región de Murcia cada año. El último caso local erradicado data de 1988, mientras que la enfermedad se extinguió en España en 1994. Más de tres décadas después, la peste porcina africana se ha detectado en dos casos confirmados de jabalíes muertos en Barcelona, con ocho más sospechosos, y cuyo origen se achaca a la comida contaminada con este virus que se pudo depositar en contenedores cercanos a zonas forestales. España se suma así a la lista de 14 países de la Unión Europea donde este enfermedad está activa con uno o varios positivos.

Esta enfermedad preocupa por ser un limitante comercial. Hay 44 países a los que España exporta carne de cerdo que exigen medidas en caso de localizar un positivo por este virus. 17 de ellos no aceptan la regionalización, es decir, no permiten la exportación de carne en provincias libres de esta enfermedad, mientras que otros 27 territorios sí, entre ellos China (cuyo acuerdo se firmó este mismo mes), Reino Unido y Corea del Sur, estados con grandes acuerdos comerciales con empresas murcianas. El 60% de la producción estatal de cerdo es para el mercado europeo y el otro 40% sale al exterior, aunque la Región también tiene presencia en el mercado nacional.

El director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera, quien ha liderado el encuentro con el sector junto al catedrático de Sanidad Animal, Christian de la Fe, lanzó un mensaje de tranquilidad al asegurar que la ganadería regional está «profesionalizada» y preparada desde hace años contra la peste porcina. «La desinsectación, la desinfección y la desratización de todas las explotaciones ganaderas» son medidas en «bioseguridad» que hacen a la ganadería murciana «de las más seguras del mundo». Ahora, Vera pidió incrementar aún más las medidas en las granjas, como limitar la entrada y salida de vehículos, reforzar el vallado de las explotaciones o emplear calzas desechables. «Nuestras empresas están trabajando con normalidad, al igual que lo estaban haciendo hace dos semanas», afirmó el responsable.

La cabaña ganadera alcanza las 2,3 millones de cabezas de porcino cada año, de las cuales 170.000 son madres destinadas a la reproducción. Esto permite a las explotaciones regionales tener una menor dependencia del exterior para el suministro de lechones para cría. Este año, solo han sido necesarias 20 partidas de animales llegados de fuera, y el director general descarta que llegaran de Cataluña.

Vigilancia en el medio natural

El Gobierno catalán, con apoyo ahora de la Unidad Militar de Emergencias, ha fijado dos radios de vigilancia de 6 y 20 kilómetros desde el punto donde se localizaron los dos primeros cadáveres. Una docena de empresas barcelonesas ya tienen prohibido exportar carne de cerdo a China. «Es una enfermedad altamente infecciosa, que no afecta al ser humano ni por consumo ni por contacto», comentó Teresa López, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia, presente en la reunión, «pero sí que produce una mortalidad que llega en muchísimos casos al 100%» entre cerdos y jabalíes.

Veterinarios y ganaderos han pedido mayor control sobre la población de jabalí en los espacios naturales, para lo que se ha requerido la presencia en la reunión del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y los agentes medioambientales. Vera aseguró que su población está «en mínimos históricos», con un censo medio anual de 35.000 animales en la Región y la muerte de 13.000 en batidas de los cazadores. La representante de los veterinarios señaló que «ahora lo que necesitamos es un control y vigilancia del medio natural porque, evidentemente, los jabalís se mueven y son el mayor agente expansivo de esta enfermedad, y este virus es muy resistente».

Las recomendaciones van dirigidas tanto a cazadores, senderistas y a cualquier deportista que recorra zonas forestales para que, en caso de localizar el cadáver de un jabalí, avise al 112 o al Seprona. Dada las características de la enfermedad y su potencial contagio, la "coordinación tiene que llegar a todos los niveles: administraciones, ganaderos, empresas del sector ganadero...", pidió Carlos Esparcia, responsable de Ganadería de UPA Murcia, "la formación y la información a los cazadores y a la Dirección General de Medio Natural es fundamental, porque nos serviría como una primera situación de alerta".

Alfonso Galera, vicepresidente de Asaja Murcia, añadió que "todas las explotaciones van a estar vigilantes ante esta enfermedad" e hizo un llamamiento a los usuarios de los montes y espacios naturales para que notifiquen cualquier posible caso de infección si localizan un jabalí muerto o con síntomas de estar enfermo.