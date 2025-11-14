La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carteles de alquileres de pisos en Murcia, en una imagen de archivo. Vicente Vicéns / AGM

La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»

El rechazo de las peticiones causa indignación entre los afectados tras dos años de espera: «Me han dejado tirada»

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:32

«Se ha dispuesto denegar la ayuda al no haber crédito suficiente para la concesión y pago a dichos expedientes». Es la notificación que llegó ... este miércoles a muchos residentes en la Región de Murcia que habían solicitado desde 2023 las ayudas al alquiler joven de la Comunidad. La respuesta ha causado indignación entre los solicitantes, quienes aseguran que cumplían los requisitos, y llevaban esperando hasta más de dos años. Tras agotarse los fondos, fuentes de la Consejería de Fomento aseguran a LA VERDAD que lanzarán una nueva convocatoria que se publicará «en las próximas semanas» y «valorará» las solicitudes que se han quedado pendientes.

