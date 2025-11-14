La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan María Vázquez, este viernes. CARM

La Comunidad lanza ayudas de autoconsumo energético con un modelo de pago inmediato

El consejero Juan María Vázquez destaca que las nuevas subvenciones, dotadas con 14,3 millones, «priorizarán la agilidad, reducirán trámites y plazos y anticiparán el crédito»

LA VERDAD

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

El Gobierno regional anunció este viernes la puesta en marcha de un modelo de gestión de subvenciones «ágil y eficaz» que permite implementar medidas de ... ahorro y mejorar la eficiencia energética. Las nuevas ayudas, dotadas con 14,3 millones, tienen como objetivo «asegurar el pago en meses y evitar los retrasos del sistema actual, diseñado por el Gobierno de España, que obliga a esperar años».

