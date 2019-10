La Comunidad discrepa del Ministerio y limita a 75 millones su aportación al 'vertido cero'

El reparto de los costes para ejecutar el plan de 'vertido cero' al Mar Menor, que asciende a 647 millones de euros, agudizó ayer el enfrentamiento entre el PSOE y el Gobierno regional, que ya se exteriorizó el lunes. El Ministerio para la Transición Ecológica le atribuye a la Comunidad Autónoma el 58% de gasto total (tendría que poner 374 millones) y el desarrollo de la mayor parte de las 21 medidas previstas, como publicó 'La Verdad', lo cual suscitó el rechazo del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo. Este sostiene que a la Comunidad le competen menos medidas, y que solo debe abonar 75,5 millones, 300 menos de los que le asignan el Ministerio y el PSRM.

El consejero facilitó ayer un informe realizado por los técnicos de su departamento, según el cual la iniciativa privada tendría que asumir 173 millones de euros; mientras que la Confederación Hidrográfica -al margen del Ministerio- tendría que pagar 118 millones, entre los que incluye los 52,7 atribuidos a las comunidades de regantes para los drenajes agrícolas.

Antonio Luengo cree que los 374 millones asignados a la Comunidad Autónoma es un cálculo que no procede de técnicos del Ministerio, sino del PSOE regional. Señaló que, en su reciente reunión con la ministra, le explicó las medidas que son competencia de la Comunidad, si bien Teresa Ribera le dijo que lo estudiaría.

«El Gobierno de López Miras lleva trabajando desde el minuto 1 en la protección y recuperación del Mar Menor. Hemos invertido más de 53 millones en depuración, a los que se suman 2 millones en limpieza, 2,8 en monitorización y seguimiento del estado ecológico, 1,8 en instalación de redes de medusas y 12 millones en saneamiento», dijo ayer el consejero. «Lo que es inadmisible es que el Gobierno de España haya elaborado un proyecto de Plan de Vertido Cero con actuaciones que, sin ser competencia del Gobierno regional, pretende que paguemos los murcianos con nuestros impuestos».

Según el consejero, la Comunidad Autónoma tiene competencias directas en siete actuaciones, como la adaptación del modelo productivo, la ampliación y mejora de la red de depuración, la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, la ordenación de la actividad ganadera, la mejora de las condiciones físico-químicas de la laguna y la recuperación de los espacios litorales de gran valor ecológico.

«Tenemos un problema con este Gobierno regional. No me puedo creer que el consejero haya dicho tal disparate. No pueden trasladar esta mentira» Diego Conesa. Secretario general del PSRM