La Comunidad destina 1,4 millones a impulsar los coches y bicis eléctricos López Miras lanza un órdago al Estado para financiar los cuatro millones que costaría el traslado de la Fundación Infante de Orleans al aeropuerto de San Javier ALEXIA SALAS Jueves, 11 abril 2019, 07:30

Lograr carreteras con menos humos y menor dependencia del petróleo es el objetivo de las tres líneas de subvenciones que el Consejo de Gobierno aprobó ayer en San Javier con un importe total de 1,4 millones de euros. Para sustituir los turismos de más de 10 años, o con más de siete en el caso de las furgonetas o vehículos de transporte, por otros 'enchufables', la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera destinará 710.320 euros. Tendrán más ventaja los solicitantes con movilidad reducida, los autónomos y las familias numerosas. Las ayudas podrán ser de 700 euros para ciclomotores eléctricos, y de hasta 15.000 euros para camiones o autobuses, con distintas cuantías en función del beneficiario y del vehículo.

Para equipar los núcleos urbanos con puntos de recarga de coches eléctricos, el Gobierno regional reserva 639.288 euros para particulares, comunidades de propietarios, empresas o entidades públicas que quieran implantarlos. La subvención podrá cubrir el 30% de la inversión que realicen las empresas, o el 40% si el beneficiario es una persona física, una comunidad de vecinos o una institución.

La Comunidad quiere, además, fomentar los sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, de modo que financiará el 30% de la inversión hasta 50.000 euros para las empresas o instituciones públicas o privadas que quieran incorporar este servicio. Los fondos proceden del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía y las bases para las ayudas estarán accesibles desde la próxima semana.

Dinamización turística

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente regional, Fernando López Miras, anunció la aportación al Ayuntamiento de San Javier de 200.000 euros «para compensar los efectos derivados del cierre del aeropuerto» el pasado enero, que ha generado una pérdida de turistas en la zona costera del Mar Menor, donde los comerciantes y hosteleros acusan el descenso de ingresos, más fuerte aún durante la temporada baja.

La subvención se destinará a organizar actuaciones relacionadas con la aeronáutica, según el Plan de Dinamización Turística 'San Javier. Ciudad del Aire'. Este proyecto promovido por el alcalde, José Miguel Luengo, pretende instalar monumentos en rotondas y paseos cedidos por el Ejército del Aire, crear murales en fachadas con la temática de la aviación y promover ofertas culturales sobre las aeronaves y sus pilotos. Incluye la transformación de la terminal en un centro de actividad turístico-educativa y de ocio, preparado para acoger la colección de aviones históricos de la Fundación Infante de Orleans (FIO), cuyo acuerdo para cambiar su sede de Cuatro Vientos a San Javier depende de una inversión cercana a los cuatro millones de euros, según las previsiones del Patronato de la Fundación.

López Miras aseguró ayer que «queremos la sede de la FIO en San Javier» y explicó que el siguiente paso será «hacer un consorcio que justifique su declaración de utilidad pública, en el que estén la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, la FIO, empresas privadas y el Estado». Sobre la capacidad de financiar, por un lado la transformación de la terminal -más de tres millones de euros-, los costes de mantenimiento posteriores -unos 285.000 euros al año, según el cálculo de Aena-, y un déficit de explotación presumible de unos 200.000 euros, Miras afirmó que «lo haremos con o sin el Estado, pero si el Estado no está tendríamos que buscar más apoyo». «No me cabe en la cabeza que el Gobierno de la Nación no estuviera», señaló el presidente, quien afirmó que «en cuanto se una el Ministerio, firmamos con la FIO».