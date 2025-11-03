La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un joven entra en un coche de una autoescuela, en una imagen de archivo. Pablo Sánchez / AGM

La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir

La convocatoria, publicada este lunes en el BORM, cuenta con una inversión de 514.000 euros y pretende llegar a 2.570 beneficiarios

David Gómez

David Gómez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:30

Los jóvenes de la Región de Murcia contarán con una ayuda económica de 200 euros de la Comunidad para sacarse el carné de conducir. La convocatoria de subvenciones se publica este lunes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), cuenta con un montante económico de 514.000 euros y pretende beneficiar a 2.570 personas. A los jóvenes se les ayudará a pagar la matrícula de la autoescuela y la tasa del examen teórico.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dio a conocer estas ayudas a través de un vídeo publicado en la red social 'TikTok', donde señaló que «el carné de conducir es una herramienta necesaria para la independencia y la libertad de los jóvenes, así como para conseguir un puesto de trabajo».

Para conseguir estas ayudas de 200 euros, los jóvenes tienen que estar matriculado en una autoescuela adherida a este programa y solicitarlas. El plazo para que las autoescuelas se sumen a esta iniciativa se inicia este martes, un día después de la publicación en el BORM, y será de 20 días naturales. Para poder adherirse, deben tener al menos un centro de trabajo abierto al público en la Región de Murcia y estar inscritas en el Registro de Centros de Formación de Conductores, con autorización de apertura actualizada.

Ayudas a los jóvenes para que se saquen el carnet de conducir

Si el número de ayudas a conceder a los jóvenes no supera las 2.570, el crédito sobrante se distribuirá de manera proporcional a las autoescuelas solicitantes, según el número de jóvenes que presenten en su solicitud, hasta un importe máximo por joven de 400 euros. En el caso de que el número de ayudas a conceder supere las 2.570, «la distribución del crédito disponible se realizará de forma equitativa entre las solicitudes presentadas por las autoescuelas, en proporción al número de jóvenes que presenten en su solicitud».

Con estas ayudas, incluidas en los Presupuestos de la Comunidad para 2025, López Miras cumple una promesa que realizó en un acto con jóvenes en la campaña de las elecciones autonómicas de 2023.

