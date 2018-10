La Comunidad creará un registro de mascotas y otro de adiestradores Un adiestrador juega en un circuito con uno de los perros alojados este verano en el hotel Mascota Jardín, en Molina. / javi carrión / agm El decreto que desarrolla la Ley de Protección de Animales de Compañía obliga a cuidadores y propietarios a recibir una «formación mínima» DANIEL VIDAL Martes, 23 octubre 2018, 04:12

La Ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Comunidad, que prohíbe sacrificar mascotas (salvo contadas excepciones) a partir del próximo mes de enero, también contempla la creación del Registro de Animales de Compañía de la Región de Murcia. Adscrito a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, «garantizará un control y seguimiento sanitario más adecuado de estos animales a lo largo de su vida, con independencia del municipio en que vivan o de los cambios de propietario».

Así se recoge en el borrador del tercer decreto de la ley, que llegará tras el de la creación del Consejo Asesor y el que regula la Comisión Interdepartamental, y al que ha tenido acceso 'La Verdad'. Este último decreto es clave para el desarrollo reglamentario de la normativa, por lo que la Consejería quiere tenerlo finiquitado antes de que acabe el mes.

Además del Registro de Animales de Compañía, el borrador recoge también la creación de un segundo registro, en este caso de adiestradores. De hecho, el reglamento pone el foco en la «formación mínima» que deben adquirir «todas las personas relacionadas con los animales de compañía».

El reglamento contempla multas de hasta 30.000 euros para las infracciones consideradas muy graves

Perros, gatos y hurones

Asimismo, la norma incluirá la identificación electrónica obligatoria (mediante un chip) para los perros, gatos y hurones, así como los procedimientos para proceder a la misma mediante veterinarios autorizados. También prevé el borrador del decreto la elaboración de un programa sanitario mínimo y obligatorio al que los animales de compañía deberán estar sometidos contra las enfermedades que están reguladas, como la rabia, la parasitosis y leishmaniasis, entre otras.

Uno de los puntos que los ayuntamientos de la Región están esperando con impaciencia es el que hace referencia a los requisitos que deberán reunir con carácter general y con carácter específico cada tipo de centro y establecimiento dedicado al fomento y cuidado de los animales de compañía (centros de acogida, tiendas, criaderos...). También se recoge en este reglamento «el trato que debe darse a los animales que tengan la consideración de abandonados, incluyendo previsiones sobre su captura y recogida en centros y establecimientos dedicados al alojamiento y refugio de animales, así como las competencias que en esta materia ostentan los ayuntamientos».

Según explicó el director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, José González Zapater, los ayuntamientos «deberán establecer centros de acogida con dimensiones suficientes». Aunque, de momento, los consistorios no conozcan esas dimensiones. Zapater, no obstante, dio una pista: «El Ayuntamiento de Lorca recoge al año 500 perros, de los que el 10% se destinan a la adopción. Pues tendrán que tener espacio no solo para 500 perros, sino multiplicado por el número de años que se van recogiendo animales».

Además, se promoverá «el fomento de la tenencia responsable, la lucha contra el abandono, el fomento de la adopción, la esterilización de los animales y su compra, cría y venta responsable». Todo ello, «como pilares fundamentales para evitar la superpoblación y, en último término, el abandono».

Crueldad contra las mascotas

También contempla el decreto un amplio listado de infracciones, catalogadas como leves, graves o muy graves, que procura recoger «todas aquellas acciones reprobables que afecten a los animales de compañía». Las multas, cuyo importe será destinado «al fomento y protección de los animales de compañía», según asegura el borrador del decreto, irán desde los 100 a los 1.500 euros para las infracciones leves. De los 1.500 a los 6.000 para las graves. Y de los 6.000 hasta los 30.000 euros para las muy graves.

El consejero de Agricultura, Miguel Ángel del Amor, explicó que «el Gobierno regional pretende evitar el incremento de situaciones de maltrato y abandono animal, profundizando en materias educativas y de concienciación social, a la vez que endureciendo las sanciones a las conductas crueles con las mascotas».