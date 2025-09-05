La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El director del Info, Joaquín Gómez, la concejala de Málaga Alicia Izquierdo y la consejera Marisa López. CARM

La Comunidad busca apoyo para Caetra en el polo digital de Málaga

La consejera de Empresa conoce en la capital andaluza empresas que desarrollan tecnologías duales, así como de defensa y seguridad

LA VERDAD

MURCIA.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:14

La Comunidad Autónoma pone el punto de mira en la industria digital y tecnológica asentada en Málaga buscando colaboraciones para su proyecto Caetra. En ese contexto, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social avanzó este viernes que cerrará un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga para el impulso de proyectos conjuntos en el ámbito de las tecnologías duales, de cara a dinamizar la creación y consolidación de empresas innovadoras vinculadas al sector de defensa y seguridad.

Así lo anunció la titular de ese departamento, la consejera Marisa López Aragón, en el marco de su visita al Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, donde ha conocido su 'hub' de incubadoras de empresas metaverso y 'startups' especializadas en el desarrollo de tecnología en el sector de la defensa y la seguridad.

López Aragón dijo que uno de los objetivos del acuerdo es «impulsar sinergias» con Málaga, «la que es considerada capital española de la tecnología, como demuestra la incesante llegada de grandes compañías que eligen la ciudad como sede para el desarrollo de sus proyectos más novedosos».

La Consejería firmará un acuerdo con el Ayuntamiento malagueño para colaborar en materia empresarial y tecnológica

Durante su visita, la consejera mantuvo encuentros profesionales con su homóloga en la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, así como con la concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, Alicia Izquierdo. También se entrevistó con representantes de entidades del tejido productivo tecnológico e innovación de la localidad, según informó su departamento.

López Aragón destacó que el Gobierno regional apuesta «decididamente» por el sector estratégico de la defensa a través de Caetra, «la estrategia que está siendo referente nacional e internacional en el impulso de las tecnologías duales, de uso civil y militar».

Visita a empresas

La delegación murciana visitó también las instalaciones de una empresa internacional de ingeniería y consultoría que ofrece soluciones tecnológicas en los sectores aeroespacial, de defensa y de aeropuertos.

Por otra parte, la Región compartirá con Málaga la experiencia de más de dos años de trabajo en el marco de Caetra «con iniciativas pioneras que están permitiendo la especialización de una parte del ecosistema tecnológico regional en ámbitos que no sólo ofrecen importantes oportunidades de empleo de cara al futuro, sino que resultan críticos en el actual escenario geopolítico para mantener el liderazgo internacional del proyecto europeo».

