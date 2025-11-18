La Comunidad busca alianzas con la potente industria de defensa finlandesa para impulsar más las tecnologías duales en la Región de Murcia

Finlandia, con apenas cinco millones y medio de habitantes, se ha convertido en uno de los principales polos de la industria militar en Europa, integrando ... a más de 350 empresas de tecnología de defensa, la mayoría compañías emergentes que han experimentado un enorme desarrollo en los últimos años. Por ello, desde la Región de Murcia se ha puesto la mirada en este país como ejemplo en el que fijarse ante la apuesta de futuro por este sector. Ahí se inscribe la misión institucional y comercial iniciada este martes por la Comunidad con una agenda oficial con un marcado enfoque en este mercado, en línea con la estrategia impulsada dentro del ecosistema Caetra, orientado al desarrollo de tecnologías duales (civil y militar) y al fortalecimiento de la industria vinculada a la seguridad y la innovación.

La delegación murciana, encabezada por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha comenzado la jornada con una visita a la sede del fabricante finlandés Sako, referente internacional en producción de armamento y proveedor de múltiples fuerzas armadas. Durante el encuentro celebrado en las instalaciones de la compañía, con sede en la localidad de Riihimäki, al sur del país, a unos 69 kilómetros de la capital, Helsinki, se analizaron las oportunidades de cooperación empresarial, transferencia tecnológica y nuevas líneas de desarrollo vinculadas a tecnologías avanzadas, según informa este departamento autonómico en una nota.

Posteriormente, la delegación se trasladó al denominado Define Innovation Hub, un ecosistema puntero donde las Fuerzas de Defensa de Finlandia, instituciones tecnológicas, 'startups' y empresas trabajan conjuntamente en tecnologías de doble uso y soluciones innovadoras para seguridad y defensa. Durante la sesión se hizo también una presentación del ecosistema de defensa en la Comunidad, así como las oportunidades que supone el programa Caetra, especialmente relevantes ante las próximas convocatorias del Fondo Europeo de Defensa (EDF) y de Horizon Europe.

López Aragón hizo hincapié en que «la Región de Murcia está dando pasos firmes para posicionarse como un actor relevante en la industria europea de defensa, aprovechando nuestras capacidades tecnológicas, nuestra experiencia industrial y la presencia histórica de las Fuerzas Armadas en nuestro territorio». En este sentido, subrayó la importancia de «explorar alianzas con ecosistemas líderes como el de Finlandia, que nos permitan acelerar proyectos, compartir conocimiento y aumentar la competitividad de nuestras empresas».

En el caso de la empresa Sako se trata de una histórica empresa fabricantes de armas que con el paso del tiempo ha conseguido posicionar sus rifles, municiones y accesorios como productos de referencia a nivel mundial debido a sus prestaciones de calidad y seguridad. Además, bajo la propiedad del 'holding' italiano Beretta ha experimentado en las últimas dos décadas una expansión todavía mayor en ventas y en salto tecnológico.

Durante la visita a Define se han celebrado igualmente encuentros con 'startups' tecnológicas, representantes del Ayuntamiento de Riihimäki y autoridades vinculadas al desarrollo de innovación en defensa, explorando proyectos conjuntos en ámbitos de doble uso, tecnologías emergentes y cadenas de suministro europeas. La jornada institucional finaliza esta tarde con la recepción oficial en la Embajada de España en Helsinki, donde la consejera mantendrá un encuentro con el embajador, Manuel Montobbio de Balanzó, orientado a ampliar la presencia y visibilidad de la Región de Murcia.

Por otra parte, la consejera recordó que el pasado octubre, en Bruselas, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, mantuvo ya una reunión con el presidente del Consejo Regional de Häme, Toni K. Laine, y diferentes representantes de la región finlandesa, de cara a la misión que se celebra estos días. De esa forma, avanzó en las líneas de cooperación entre ambos territorios en materia de innovación y defensa.

«El ecosistema Caetra representa una apuesta estratégica de la Región de Murcia para impulsar soluciones innovadoras de seguridad y defensa, de la mano de empresas, centros tecnológicos y actores institucionales», y la misión en Finlandia «refuerza nuestra posición dentro de la Red Europea de Regiones de Defensa, impulsada por la Comisión Europea, donde ya venimos creando sinergias y cooperando activamente», concluye la titular de Empresa.