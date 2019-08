La Comunidad y los ayuntamientos agilizan los protocolos de actuación en el Mar Menor Desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor, en una foto de archivo. / Pablo Sánchez / AGM Los técnicos de ambas administraciones se reunirán quincenalmente y los dirigentes políticos cada mes para establecer una relación exacta y continua AGENCIAS Murcia Martes, 6 agosto 2019, 15:16

La Comunidad Autónoma y los cuatro ayuntamientos ribereños acordaron este martes que los técnicos de ambas administraciones se reúnan quincenalmente y los dirigentes políticos cada mes para mejorar los protocolos de comunicación y actuación en el mar Menor, cuya recuperación ambiental «no tiene espera». La intención es entablacar una conexión exacta y continua, por lo que se solicitará a la Demarcación de Costas y a la CHS que nombren a un representante técnico para la comisión.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se reunió este martes con los alcaldes de Cartagena, San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares. Calificó el encuentro de «primordial, pues una de las prioridades del Gobierno regional es recuperar el mar Menor, de ahí la importancia de reunirse con los responsables de sus municipios».

Luengo reivindicó la necesidad del trabajo coordinado de ambas administraciones junto a la estatal, a cuya ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió que agilice las medidas de su competencia. «El Mar Menor no entiende de diferencias políticas, y el único objetivo de todos los que tenemos la suerte de trabajar por su recuperación es hacerlo de una manera unida», resaltó el consejero.

En el encuentro se abordó la situación actual de la laguna salada y la necesidad de mantener la colaboración desde la Administración regional, local y estatal. «Necesitamos ayudas de la Demarcación de Costas del Estado y de la Confederación Hidrográfica del Segura, pues hay ciertas actuaciones que no tienen demora», explica el consejero.

«Por desgracia, hay infraestructuras críticas que evitarían que la entrada de agua que se pueda producir por las lluvias de septiembre u octubre contengan sedimentos y puedan perjudicar al mar Menor, por ese motivo no hay espera», añade. Además. Luengo emplazó al Ministerio para la Transición Ecológica a que «se le quite el miedo» porque ninguna actuación supondrá una afectación al ecosistema del mar Menor. «Hay quienes creen que no avanzamos a la velocidad que deberíamos y hay que quitar todas las presiones y dejar que se recupere de manera ágil y estable», apostilló.

El consejero del ramo apostó por que el Plan de Vertido Cero que está tramitando el ministerio contemple ejecutar presas de laminación en las cabeceras de las ramblas que vierten a la laguna, de forma que recojan y evitan la llegada de caudales cargados de «contaminantes» al mar Menor.