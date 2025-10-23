La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casas en venta en las calles de Murcia, en una foto de archivo. Guillermo Carrión / AGM

La compraventa de viviendas cae en agosto un 8,2% en la Región de Murcia

En comparación con julio, las operaciones retroceden en la comunidad, con un descenso del 33,8% intermensual

LA VERDAD

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:44

Comenta

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en agosto descendió un 8,2% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 3,4% a nivel nacional, hasta un total de 1.696 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el mes anterior, la compraventa retrocedió en la comunidad, con una caída del 33,8% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en la Región de Murcia, 1.531 se realizaron sobre viviendas libres y 165 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 344 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.352 estuvieron relacionadas con edificios usados. En agosto se realizaron un total de 2.397 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.696 compraventas, 291 fueron herencias, 69 donaciones y 2 permutas. En total, durante agosto se transmitieron en Murcia 3.766 fincas urbanas a través de 2.614 compraventas, 404 herencias, 111 donaciones, dos permutas y 635 operaciones de otro tipo. Igualmente, se realizaron 938 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 290 herencias, 421 compraventas, 69 donaciones, una permuta y 157 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,6% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,6%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia, con caídas del 23,2%, 15,2% y del 8,1%, respectivamente.

Datos nacionales

En España, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones. Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales. El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de agosto fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 2,6% interanual, hasta las 44.548 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,6%, hasta sumar 3.149 transacciones. En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  6. 6 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10 El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La compraventa de viviendas cae en agosto un 8,2% en la Región de Murcia

La compraventa de viviendas cae en agosto un 8,2% en la Región de Murcia