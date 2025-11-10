La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer camina con bolsas de la compra, junto a un supermercado en el barrio del Carmen, en Murcia, el pasado viernes. Javier Carrión /AGM

Las compras repuntan en supermercados y tiendas de barrio frente a la caída del híper

El consumo en alimentación sigue con un crecimiento del 4,7% a la espera del último arreón en la recta final del año

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

La cesta de la compra se llena cada vez más en los supermercados y tiendas de proximidad que en los hipermercados, que tanto predicamento han ... tenido hasta un pasado reciente. Los ciudadanos de la Región de Murcia, al igual que sucede en general en España, muestran una preferencia en alimentación por el modelo de tiendas de mediano y pequeño tamaño frente a las grandes. Así lo revelan diversos indicadores e informes de consumo publicados recientemente, como es el caso concreto del panel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, elaborado por la prestigiosa firma internacional Kantar Worldpanel By Numerator, que concluye sobre la existencia de ese auge del súper frente al híper dentro del mayor auge de consumo.

