Un grupo de personas hacen cola en un despacho de loterías en Murcia, la pasada semana. Vicente Vicéns/ AGM

La compra de juegos de azar se dispara en la Región de Murcia y supera los 575 millones al año

Las ventas de Loterías y Apuestas del Estado crecen un 6,8% este 2025, a falta del cierre del sorteo del Gordo, hasta tres veces más que la media española

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

Más de 575,8 millones de euros destinan ya al año los ciudadanos de la Región de Murcia en los distintos productos de juegos ... de azar. Solo Loterías y Apuestas del Estado acapara unos 313 millones. Así lo revelan las estadísticas oficiales de este organismo público. Y lo más significativo es que esa cuantía económica crece cada vez más y todo apunta que marcará un nuevo récord al cierre de este ejercicio. Igualmente, sube el dinero jugado en apuestas presenciales en locales (94,6 millones), juegos de la ONCE (97,1), bingo presencial (37,5) y juego 'online' (33,6 millones).

