La compra de juegos de azar se dispara en la Región de Murcia y supera los 575 millones al año

Más de 575,8 millones de euros destinan ya al año los ciudadanos de la Región de Murcia en los distintos productos de juegos ... de azar. Solo Loterías y Apuestas del Estado acapara unos 313 millones. Así lo revelan las estadísticas oficiales de este organismo público. Y lo más significativo es que esa cuantía económica crece cada vez más y todo apunta que marcará un nuevo récord al cierre de este ejercicio. Igualmente, sube el dinero jugado en apuestas presenciales en locales (94,6 millones), juegos de la ONCE (97,1), bingo presencial (37,5) y juego 'online' (33,6 millones).

En lo que va de 2025 –hasta la última semana–, se han vendido un 6,8% más de décimos y combinaciones que en el mismo periodo del pasado ejercicio por parte de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae). Una tasa que multiplica por tres la subida media española actual (1,95%). En global, se alcanza una cuantía de 206,8 millones en el conjunto de sorteos de lotería nacional –incluido el del Gordo–, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, entre otros, la Quiniela y apuestas hípicas. Y todo ello a falta del arreón definitivo de cara a la gran cita navideña.

Cantidades jugadas en la Región en lotería y apuestas del Estado 2020 2024 1 3,1 El Gordo 3,2 2 8,9 12,8 Lotería Jueves 15,8 3 Euromillones 18,5 4 Joker Primitiva 1,4 0,9 14,9 5 Bonoloto 10,9 2,1 6 Quiniela 2,0 7 Primitiva 22,1 16,1 6 5 3 4 1 96,5 121,9 7 2 Lotería sábado Gasto por habitante total en 2024 261,7 296,3 España R. Murcia Fuente: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Memoria Anual Cantidades jugadas en la Región en lotería y apuestas del Estado 2020 2024 1 3,1 El Gordo 3,2 2 8,9 12,8 Lotería Jueves 15,8 3 Euromillones 18,5 4 Joker Primitiva 1,4 0,9 14,9 5 Bonoloto 10,9 2,1 6 Quiniela 2,0 7 Primitiva 22,1 16,1 6 5 3 4 1 96,5 121,9 7 2 Lotería sábado Gasto por habitante total en 2024 261,7 296,3 España R. Murcia Fuente: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Memoria Anual Cantidades jugadas en la Región en lotería y apuestas del Estado 2024 2020 Quiniela 2,1 2,0 Euromillones Joker Primitiva Bonoloto 1,4 0,9 15,8 El Gordo 14,9 10,9 3,2 3,1 16,1 18,5 22,1 96,5 121,9 12,8 Primitiva 8,9 Lotería Jueves Lotería Sábado Fuente: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Memoria Anual Gasto por habitante total en 2024 261,7 296,3 España R. Murcia

Porque la realidad es que los meses de noviembre y diciembre marcan un punto álgido en la compra de lotería que se une también al propio impulso que viven las distintas variantes de juegos. Y es que las cifras acumuladas revelan que un tercio de las ventas anuales se registran en esta recta final del año.

Esfuerzo de los locales

De ahí que los despachos de administraciones hagan un esfuerzo todavía mayor para atender al público. Más si cabe, ante las mayores expectativas de negocio, tal como demuestra también el hecho de que las ventas hasta en momento en territorio murciano se queda igualmente 2,4 puntos por encima de la evolución acontecida durante el pasado ejercicio por estas fechas.

VENTA TOTAL EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 2024 Lotería Jueves 20.056.878,0 €

Lotería Sábado 191.553.636,0 €

Lotería Primitiva 34.677.492,0 €

Joker Primitiva 2.121.757,0 €

Bonoloto 23.450.814,0 €

El Gordo 5.003.376,0 €

Euromillones 29.135.627,0 €

Eurodreams 3.576.180,0 €

Quiniela 3.316.105,0 €

Quinigol 166.415,0 €

Lototurf 76.969,0 €

Quíntuple Plus 10.536,0 €

Total 313.145.785 €

Selae recoge en su memoria anual que el valor medio de las cantidades jugadas por habitante/año se sitúa en la Comunidad en un total de 199,4 euros en 2024 –frente a 214 euros en España–. Eso supone casi siete euros más por persona, ya que en 2023 el valor anotado fue de 192,5 euros. Aunque en el país el repunte es de ocho euros. La mayor contribución se corresponde con la lotería, fundamentalmente la referida al sábado, que alcanza un registro por persona de hasta 121,9 euros. En este apartado, se incluye también la contabilización del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Le sigue en importancia la Primitiva, con un promedio de gasto de 22,1 euros, al que hay que sumar 1,4 euros del Joker. Mientras que la tercera y cuarta posición las ocupan los juegos de Euromillones y Bonoloto, con 18,5 euros y 14,9 euros por habitante, respectivamente. Mientras que en niveles mucho más modestos aparecen El Gordo de la Primitiva (3,2 euros y Eurodreams (2,3 euros).

Por otra parte, es muy relevante que sigue la tendencia de retroceso de las apuestas deportivas del Estado, principalmente de la Quiniela, que tanto tirón tuvo en otros tiempos pasados. De hecho, las ventas por persona en la Región en este caso concreto apenas llegaron a los 2,1 euros en 2024, una cuantía todavía inferior a la del ejercicio anterior (2,1 euros).

ESTABLECIMIENTOS 281 establecimientos de venta de Lotería y Apuestas entre administraciones y puntos mixtos

5.766 máquinas de juego y azar en un total de 1.854 locales de hostelería de la Región

359 salones de juego, lo que supone siete menos que los existentes en 2020

5 salas de bingo se contabilizan en el total de la oferta de juego de la Comunidad, además de cuantificarse un casino

Incluso, en la comparativa con la media nacional los murcianos aparecen incluso en un nivel por debajo en las apuestas en los resultados de los partidos de fútbol, ya que el gasto medio en España en este ámbito es de 3,2 euros. Aunque a la cola del todo en la clasificación aparecen los denominados Quinigol, en apuestas deportivas, con únicamente 0,1 euros; y el Lototurf, en el apartado de hípica, con otro 0,1 euros.

El análisis de este retroceso de los productos de las apuestas oficiales vinculadas al deporte contrasta mucho, en cualquier caso, con el 'boom' que vive esta actividad entre las empresas privadas de apuestas, empezado por los establecimientos a pie de calle, aunque especialmente a través de los portales de Internet, cuyo negocio se ha disparado.

El informe anual 'Memoria de actividad del juego en España 2024', elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, refleja que el mercado de juego 'online' en la Comunidad cosechó una subida interanual del 35% hasta anotar un volumen de cantidades jugadas de 33,6 millones durante el pasado ejercicio, ya que un año antes esa cuantía era de 24,8 millones. Aunque todavía es mayor el salto si se compara con el dato de 2020, que se limitaba a 18,2 millones. Es decir que se ha duplicado la cantidad jugada en cinco años. Por otra parte, en el caso de las apuestas presenciales los 94,6 millones de euros registrados en 2024 también marcan un repunte frente a los 87,5 de 2023.

Los murcianos recuperan 160 millones en premios de Loterías y Apuestas del Estado, lo que supone la mitad del dinero gastado

También hay que resaltar como la comercialización de juegos por parte de entidades como la ONCE experimenta la misma línea ascendente. De hecho, los murcianos destinaron 97,1 millones de euros a la compra de sus cupones, apuestas instantáneas y juegos activos en 2024. Se trata de 5,7 millones de euros más.

Se trata, sin embargo, de cantidades más modestas en comparación con el dato de ventas totales de Loterías y Apuestas del Estado en la Región, que se eleva exactamente a 313.145.785 euros en 2024, cuando en 2023 eran de 298.095.030 euros. Se trata de una diferencia demás de 14,2 millones de euros de incremento. Mientras tanto, el volumen económico de los premios repartidos el pasado año en todo el territorio murciano alcanzaron los 160,3 millones de euros. Unas cifras que al compararlas revela que los habitantes de la Comunidad pudieron recuperar algo más de la mitad del dinero que invirtieron en juegos de azar No obstante, en 2023 el total de premios fue superior, con 181,4 millones de euros, lo que marcó el pico máximo de este lustro.

«Crecemos por encima de la media, dentro de una tendencia que ha ido más al alza»

poco mayor que en los últimos ejercicios, dentro de una tendencia que ha ido más al alza», destaca a LA VERDAD el delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado, José Laorden. Eso sí, en su análisis de las estadísticas deja claro que «en todo caso hay que esperar a la evolución final hasta el 31 de diciembre, ya que entonces habrá que contabilizar la lotería de Navidad, de la que ahora mismo no podemos hablar de cómo van las ventas», manifiesta.

Con respecto a la forma en la que se juega en la actualidad de la amplia oferta de productos comercializados, indica que «la evolución es prácticamente similar en el conjunto de España». Y hace referencia, por ejemplo, a «la tradición existente con la lotería de Navidad, que además se comparte mucho». Por otro lado, hace referencia al valor de otros como el Euromillones, «que es un juego que cuesta 2,5 euros la apuesta, frente a la Primitiva que es 1 euro, sin embargo, con los botes que acumula llama a la compra».