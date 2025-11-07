La compañía de transporte ESP Solutions firma una financiación con los bancos para reestructurar su deuda de 100 millones

La compañía de transporte ESP Solutions Group, con sede en Ceutí, acuerda un plan de reestructuración con la banca, tras meses de negociaciones, con lo ... que el grupo consigue reforzar la viabilidad de su plan de negocio en el corto y medio plazo. La banca apoyará con líneas de circulante y reestructurará más de 100 millones de euros de deuda hasta 2032, con lo que se dotará a la empresa de la liquidez necesaria para poder cumplir con su plan de expansión. Entre otras medidas, los accionistas también inyectarán casi 20 millones de euros.

Durante el proceso, el holding propietario, compuesto por cinco compañías de transporte y logística con sedes en España, Alemania, Rumanía y Marruecos, ha logrado mantener sus más de 2.000 puestos de trabajo, garantizando la continuidad del negocio, lo que ha logrado transmitir una gran confianza a clientes y acreedores. ESP Solutions Group -antigua Transportes La Espada- continúa en una senda de crecimiento sostenido, fortaleciendo su posición en el mercado como holding líder en transporte terrestre europeo y africano, especializado en el transporte de mercancías de alto valor, productos farmacéuticos, frutas, verduras, flores y plantas vivas.

Los fondos accionistas mayoritarios del grupo, Blantyre Capital y Avior Capital, que hasta entonces habían respaldado la estrategia de crecimiento inorgánico del holding, han sido un apoyo fundamental en la rúbrica de la reestructuración de la deuda al apostar por el nuevo equipo gestor y el negocio.

La reorganización de la deuda ha sido liderada con éxito por Marcos Rodríguez, director financiero de ESP Solutions Group. KPMG ha sido asesor financiero en el proceso para la banca, junto con A&O Shearman, que han sido los abogados. Por parte de ESP Solutions Group, se ha contado con el asesoramiento experto en reestructuración financiera de Houlihan Lokey y con el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo.

La refinanciación, firmada hoy viernes en Madrid tras el preacuerdo anunciado en agosto, consolida la estructura financiera del grupo, traslada la deuda del corto plazo al largo plazo y asegura la viabilidad de ESP Solutions Group, mejorando su calidad crediticia, optimizando su posición de liquidez y fortaleciendo su capacidad de inversión en áreas estratégicas como la innovación, la sostenibilidad y la expansión internacional.

Con esta operación, ESP Solutions Group sienta las bases para una nueva etapa de crecimiento, apoyada en un modelo sólido, transparente y alineado con los más altos estándares de buen gobierno corporativo.