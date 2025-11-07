La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión de la empresa de transporte junto a sus instalaciones. LV

La compañía de transporte ESP Solutions firma una financiación con los bancos para reestructurar su deuda de 100 millones

Los accionistas inyectarán también casi 20 millones para dotar a la empresa con sede en Ceutí de liquidez para continuar con su plan de expansión

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:49

Comenta

La compañía de transporte ESP Solutions Group, con sede en Ceutí, acuerda un plan de reestructuración con la banca, tras meses de negociaciones, con lo ... que el grupo consigue reforzar la viabilidad de su plan de negocio en el corto y medio plazo. La banca apoyará con líneas de circulante y reestructurará más de 100 millones de euros de deuda hasta 2032, con lo que se dotará a la empresa de la liquidez necesaria para poder cumplir con su plan de expansión. Entre otras medidas, los accionistas también inyectarán casi 20 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  2. 2 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  3. 3 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  4. 4

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  5. 5 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  6. 6 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  7. 7 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  8. 8

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  9. 9

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  10. 10

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La compañía de transporte ESP Solutions firma una financiación con los bancos para reestructurar su deuda de 100 millones

La compañía de transporte ESP Solutions firma una financiación con los bancos para reestructurar su deuda de 100 millones