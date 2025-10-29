Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal El Grupo Ydeo anuncia la adquisición de la empresa de condimentos, con 140 trabajadores en su planta de Ceutí, tras acelerar la operación este verano

El grupo francés Ydeo ha confirmado este miércoles la toma del control total de la empresa murciana de producción de salsas y condimentos Aliminter, así como el cambio de denominación de la misma que pasa a llamarse Soreal España. Una operación que se formalizó el pasado verano y que ha quedado cerrada de forma definitiva con la adquisición del 100% de las acciones. La empresa fundada en 1996 por Manuel Peregrín Caballero cuenta con 140 trabajadores en su planta de Ceutí, a los que se suman 60 empleados más en la unidad productiva de Fez en Marruecos.

Con esta integración, la compañía gala abre una etapa estratégica clave en su expansión internacional, además de abrir la puerta a nuevas sinergias industriales en este mercado de alimentación, dirigidos al 'foodservice', la industria agroalimentaria y la gran distribución. De hecho, Ydeo busca aprovechar la amplia experiencia de Aliminter en la fabricación de salsas a medida. Al igual hizo con la mercantil de su país Soreal, que ya integró a finales de 2021, y que ahora agrupa toda esta línea de negocio. Un cambio que busca construir una identidad sólida y unificada, tanto en Francia como a nivel internacional, además de poner en valor la complementariedad de los equipos de ambos países.

Hay que tener en cuenta que Aliminter cubría tanto el mercado industrial, la restauración, como el del consumidor final, con una capacidad de producción de 40.000 toneladas. Además, sus elaboraciones llegan a más de medio centenar de países de Europa, África, Asia y Latinoamérica, destacando por su espíritu innovador que le llevó a crear, por ejemplo, el llamado ketchup Fruttal, el primero que sustituyó el azúcar por mosto de uva y el vinagre por zumo de limón. También son numerosas sus referencias basadas en la gastronomía de Marruecos, México, India, Tailandia, entre otros países. Entre sus marcas comerciales propias se encuentran Bangor, Chalapa River, Betania, Bon Appetitus y Alvita.

Los últimos meses de transición previos a la adquisición permitieron a ambas entidades, igualmente, reforzar su posición en este segmento agroalimentario. La facturación de la mercantil murciana se sitúa entorno a los 20 millones de euros. Con la integración de Soleal España, Ydeo alcanza unas cifras que ascienden a un volumen de negocio de 200 millones de euros y una plantilla de 850 empleados, gracias también a la aportación de su área química, donde cuenta con firmas como Hydrachim (productos de higiene y desinfección destinados a las colectividades, ganadería es industria), Hydrapo (polvos, tabletas y pastillas para el tratamiento del agua y piscinas) y Kemix (líquidos para cigarrillos electrónicos).

En cualquier caso, a partir de ahora, Ydeo impulsará en mayor medida un crecimiento sostenible en agroalimentación, manteniéndose a la vanguardia de las tendencias e innovaciones en cada uno de sus mercados. En Francia, cuenta con Soreal, ubicada en la ciudad de Brie, con 150 empleados; France Culinaire, especializada en el diseño y la fabricación de productos alimentarios intermedios, mayoritariamente deshidratados (en polvo), con dos plantas de producción, situadas en Saint Gilles (35) y Brebières; y, por último, Condial's, dedicada al envasado a medida de todo tipo de productos alimentarios deshidratados (pan rallado, platos preparados, chocolate liofilizado), con una planta en Renage, cerca de Grenoble.

En la nueva reorganización, la línea de producción marroquí que tenía Aliminter operará al margen de Soreal, bajo el nombre Alicomar, enfocada a la fabricación de salsas y conservas de condimentos y hortalizas. De mismo modo que, paralelamente, el grupo continuará su propio desarrollo fuera de Europa a través de su participación minoritaria en Soreal Mena, con sede en El Cairo (Egipto).

