«Todo comenzó como una apuesta de mi madre, y hoy es una tradición»

Josefa Muñoz Romera, presidenta de la Hermandad de la Candelaria de Alhama FRANCISCO ESPADAS Domingo, 31 marzo 2019

Josefa Muñoz Romera (Alhama 1952) es la presidenta de la Hermandad de la Candelaria de Alhama. En su localidad natal es conocida como 'La Gonzala', y cada año es la encargada de coordinar la romería del mes de febrero, que comenzó con la iniciativa de su madre y un grupo de jóvenes al que llamaban los amigos de La Candelaria. Jubilada de su oficio de confitera, tras cuarenta años dedicada a ello, se dedica ahora a su familia y a cuidar de la ermita del paraje de El Collao, a los pies de la sierra de La Muela. 'La Gonzala' derrocha alegría y simpatía, y a pesar de los muchos obstáculos que le haya puesto la vida, siempre tiene una sonrisa en su cara.

-¿Por qué le llaman La Gonzala?

-En los años setenta, en Alhama había muy pocas personas que de nombre se llamaran Gonzalo. Así se llamaba mi padre, por lo tanto comenzaron a llamarnos los hijos de Gonzalo. El pobre murió con tan solo 52 años. A mi madre, que se fue a vivir con él a los 16 años, ya comenzaron a llamarle con el nombre de la 'Gonzala', que luego se nos aplicó a los tres hijos. Mi madre era de Totana y mi padre de Los Muñoces, y la familia se formó en Alhama.

-¿Cómo fue su oficio de confitera?

-El confitero es mi marido. Le conocí en el barrio de Los Dolores. Era el pastelero del Hotel 7 Coronas, me lo presentaron, pero a mí no me gustó entonces, era feísimo y delgado, y con un bigote que le hacía parecer a Carrancho (risas), negro enterquecido. Pero que le vamos a hacer, estaba predestinado para mí. Luego seguimos viéndonos en las fiestas del pueblo y en la discoteca LM. Nos casamos y nos fuimos a Alicante, de donde es natural. Después, montamos, hace ahora cuarenta años, una pastelería en el centro de Alhama, pasando a una confitería junto a la Concepción después, donde yo fui la dependienta, hasta que me jubilé.

-¿Cómo fueron los inicios de los Amigos de la Candelaria?

-Comenzamos en el año 1976 con el nombre de Amigos de La Candelaria. Íbamos en grupo pidiendo dinero de casa en casa y por los bares. Poco a poco, compramos ladrillos, yeso y lo que hacía falta para levantar una ermita. Hasta que en el año 1980, con la ermita ya construida, le encargamos a Juan el Enterrador que comprara una imagen. Se la pagamos al 'pobretico' con 80.000 pesetas de las de entonces, en monedas.

-¿Cuál fue el paso para fundar la Hermandad?

-Las primeras romerías las hacíamos con la talla de la parroquia de San Lázaro. Nos la dejaba el entonces párroco don Cristóbal, hasta que compramos la que ahora está en la ermita. Al principio, subíamos hasta el Collao, y al no tener ermita, la talla se quedaba en casas del lugar. Cuando ya teníamos la talla nueva y la ermita, pasamos a constituir la Hermandad. Hoy en día esa jornada, el 2 de febrero, está incluida en el calendario festivo de Alhama.

-¿Cómo se prepara cada año la romería de febrero?

-Estamos todo el año luchando; subimos los domingos para arreglar y pintar el lugar. Empezamos muy poca gente, pero cada año vamos a más. Lo único que nos hace falta es un poco más de terreno para tener más amplitud. Comenzamos de la nada y allí encontramos, en un paraje precioso, un bello lugar.

-¿Continuarán sus hijos con la tradición?

-Mientras que la familia de 'las gonzalas' siga, esto continuará. Ya me animó mi madre en el pasado a ello, y yo animo a mi hija, que a la vez se lo inculca a su hijo. Tengo que agradecer al pueblo de Alhama su participación, ya que es de todos. Al principio, fue todo muy peculiar, bajábamos a la Virgen con antorchas, las hacíamos con botes de conserva, ya que entonces no había luz en el camino. Todo comenzó como una apuesta de mi madre y un grupo de jóvenes. Se unieron después más personas, algunas ya fallecidas, pero la romería de la Candelaria ya es toda una tradición.