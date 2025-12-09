Una colisión múltiple provoca grandes retenciones en el Puerto de la Cadena
El accidente provoca un importante atasco en sentido Cartagena
Martes, 9 de diciembre 2025, 08:37
Una colisión múltiple en el Puerto de la Cadena provoca este martes importantes retenciones en la A-30, en sentido Cartagena. El accidente se produjo alrededor de las 7.43 horas y según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 «no hay heridos». La colisión ha provocado que el carril izquierdo se encuentre cortado.