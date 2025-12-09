La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La retención provocada por el accidente en el Puerto de la Cadena. Maps

Una colisión múltiple provoca grandes retenciones en el Puerto de la Cadena

El accidente provoca un importante atasco en sentido Cartagena

S. C.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:37

Comenta

Una colisión múltiple en el Puerto de la Cadena provoca este martes importantes retenciones en la A-30, en sentido Cartagena. El accidente se produjo alrededor de las 7.43 horas y según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 «no hay heridos». La colisión ha provocado que el carril izquierdo se encuentre cortado.

