Los colegios de médicos, una garantía de salud para la población Cada 30 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Profesión Médica para poner en valor a los médicos y su papel en la sociedad por todo el mundo

El Día Mundial de la Profesión Médica es una iniciativa aprobada en el seno de la Asociación Médica Mundial a propuesta de la Organización Médica Colegial de España. Desde el año 2020, se celebra cada 30 de octubre para poner en valor a la profesión médica y su papel en la sociedad por todo el mundo.

Bajo el lema de «Colegios de médicos, una garantía para tu salud», el Departamento de Comunicación de la Organización Médica Colegial elaboró una campaña, a la que se unió el Colegio de Médicos de la Región de Murcia, para reflejar algunas de las grandes líneas de actuación de los Colegios de Médicos, garantes de la seguridad clínica y de la calidad del acto médico.

Para conseguirlo, entre los objetivos de los colegios de médicos se encuentra la lucha frente a la desinformación y las pseudoterapias, la defensa y protección de los principios éticos en el ejercicio de la medicina, la promoción de la formación médica continuada o el cuidado de la salud mental de los médicos y futuros médicos en nuestro país, entre muchos otros.

En un momento en el que el negacionismo y determinados intereses amenazan con socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, resulta más necesario que nunca reforzar el papel de organismos como los colegios de médicos. Las instituciones basadas en el conocimiento, la ética y el servicio público han sido garantes de uno de los mayores periodos de bienestar y paz de la historia y a día de hoy siguen siendo esenciales para preservar ese legado. En el ámbito de la salud, fortalecer a la ciencia y a las instituciones que trabajan por y para ella constituye la mejor garantía de seguridad, equidad y progreso sanitario para todos los ciudadanos, en España y en el mundo.

