Óscar Castro: «La Administración decía que todo estaba bien con iDental, pero no era así» Óscar Castro, en su consulta del centro de salud de San Andrés, en Murcia, esta semana. / Javier Carrión / AGM «El Colegio no paró de denunciar la situación de esta red de clínicas odontológicas», recuerda el presidente del Consejo General de Dentistas de España, que pide «una ley que garantice una publicidad veraz y objetiva para que algo así no vuelva a suceder» JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 10 marzo 2019, 13:37

Óscar Castro Reino dejó en febrero la presidencia del Colegio de Odontólogos de la Región tras casi dos décadas al frente de la institución. Un paso atrás que le permitirá centrarse en la que desde 2014 es su otra gran responsabilidad, el Consejo General de Dentistas de España. Muy combativo con el modelo de franquicias y grandes marcas, está convencido de que el escándalo de 'iDental' debería marcar un punto de inflexión.

-Las pseudoterapias constituyen una preocupación creciente. El Gobierno acaba de presentar un plan para tratar de combatirlas. En el campo de la Odontología, ¿están detectando también prácticas pseudocientíficas?

- Muchísimo. Nos preocupa, como sanitarios, todo aquello que se sale de la evidencia científica. Hemos denunciado, por ejemplo, a gente que decía que con el poder de la mente podía hacer que saliesen dientes nuevos. Esto demuestra la credulidad del ser humano, porque incluso si no te salían los dientes en la primera sesión, tras abonar 60 euros de inscripción, podías volver a intentarlo pagando 40 euros más. Eso lo descubrimos en Barcelona y en Madrid. También hemos detectado recientemente un curso de acupuntura para higienistas dentales. Este personal es absolutamente necesario en las consultas, pero dentro de su ámbito. El responsable sanitario del centro siempre es el facultativo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cada vez hay más dentistas, se forman 1.750 profesionales nuevos todos los años, y ante esa feroz competencia, todo el mundo busca diferenciarse de los demás. Esto nos lleva también a la publicidad engañosa. Por ejemplo, hay publicidad que ofrece implantes a cero euros. Pero ese implante por sí solo no tiene ningún valor; hay que poner después una corona, un puente, una prótesis.

-La publicidad engañosa ha sido uno de sus caballos de batalla en el Colegio y ahora en el Consejo General. Han conseguido impulsar una proposición de ley en el Congreso. ¿Qué pretenden con esta iniciativa?

- Principalmente, garantizar al paciente que fuera de lo que es el ámbito sanitario no hay nada. Tu no puedes supeditar un tratamiento de ortodoncia, o de implantología, a que te regalen una 'tablet' o los libros de texto de tus hijos, o a que te den una hamburguesa solo por visitar al dentista. El paciente tiene que pagar por lo que recibe y tiene todo el derecho a conocer el presupuesto final. No se deben usar preposiciones, los anuncios de implantes 'desde' 250 euros son de lo más peligroso. También lo son los asteriscos que te envían a una letra pequeña frecuentemente ilegible. Normalmente, tras estas ofertas el coste final es el mismo que en cualquier dentista.

-La Región sí cuenta con una normativa sobre publicidad. ¿Es el modelo que pretenden trasladar a toda España?

-La ley de Murcia es ejemplarizante, la han copiado en algunos sitios y se está intentando poner en marcha en otros. Hace unos años era absolutamente impensable la publicidad engañosa, pero hace ya unas dos décadas desembarcó un uruguayo, Ernesto Colman, que creó una marca que se llamaba Vitaldent. Lo que hizo fue bajar las clínicas dentales a la calle, con una serie de colores y una marca, una identificación corporativa independientemente del facultativo que estuviera al frente.

-Ustedes han sido muy críticos con ese modelo de franquicias y cadenas de marca. ¿Por qué?

-El tiempo y la Justicia han demostrado que este señor era un fraude, y acabó en la cárcel. No critico los modelos de negocio, lo que denunciamos es que se salgan fuera del control de los colegios a través de sociedades de intermediación, entren los fondos buitre y especulen con clínicas donde prima más el beneficio económico que el paciente. No nos llamemos a engaño, somos autónomos, trabajadores, pagamos nuestros seguros sociales y los de nuestros empleados, el alquiler o hipoteca de nuestra clínica, el aparataje. Trabajamos para ganar dinero, pero no de esta manera. Con estos modelos, adoptan una apariencia más de comercio que de clínica. Al mismo tiempo, la apertura de universidades privadas hace que aparezcan facultades y se produzca un aumento de graduados. Antes había que estudiar Medicina previamente y luego hacer la especialidad de Estomatología. Ahora, el grado es de cinco años y hay gente que con 23 ya está en el mercado laboral

-¿Lo que quiere decir es que hay un exceso de nuevos graduados del que se están beneficiando estas grandes clínicas?

-Efectivamente, la ley de la oferta y la demanda. Antes, un dentista terminaba su especialidad, montaba su clínica y no tenía absolutamente ningún problema. Había pocos profesionales, y eso daba lugar a que tuvieras una posición social e incluso económica potente. Ahora la cosa ha cambiado sustancialmente y nos hemos ido al otro extremo. Muchos dentistas, sobre todo los más jóvenes, están por debajo de los mil euros, con sueldos de 600 o 700 euros. Las clínicas les contratan por pocos días o como falsos autónomos, sin derecho a vacaciones, sin derecho absolutamente a nada. Hace poco, la Inspección de Trabajo le pidió cuenta de más de cincuenta falsos autónomos a una gran marca.

-iDental se ha convertido en el máximo exponente de esa deriva de la que habla. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Por qué no se actuó antes de que miles de personas se quedasen con sus tratamientos a medio? ¿Han fallado las leyes, o el problema es que las administraciones no las aplicaron?

-Lo que está claro es que entre todos la matamos y ella sola se murió, como dice el famoso dicho popular. Los colegios no paramos de denunciar lo que estaba pasando con iDental. Su publicidad se basaba en que tenían supuestamente un millón de euros para ayudar a las personas, pero Hacienda no cogió y les dijo: 'Ustedes aseguran que tienen un millón y que están haciendo donaciones. ¿Qué son?, ¿una fundación?, ¿una ONG? Díganme, identifíquense'. Por otro lado, para el éxito de un tratamiento hacen falta varios factores: la experiencia del facultativo, la formación y la habilidad que tenga, y también los materiales que utilice. ¿Qué hacía esta gente? Ajustaba precios de todas las formas. Muchos materiales se los traían de Brasil, con un coste aproximado de 10 o 12 dólares por implante. Además, tenían a dentistas en formación, aprendiendo a poner las prótesis. Ahí tenemos otros culpables: las universidades tanto de Lérida como de Alicante, así como la Aneca, que es quien las acredita. Ofertaban unos títulos propios, unos cursos sobre implantología en iDental; cambiaban formación por trabajo. A los pacientes no se les decía que un estudiante de postgrado iba a practicar sobre ellos, sino directamente que les iban a poner implantes por 1.000 o 1.500 euros cuando el coste del material era de 200 euros como mucho. Los márgenes que tenían de beneficio eran tremendos. Está claro es que si la Audiencia Nacional ha tenido que intervenir y hay varias personas en la cárcel, es porque hay indicios de delito y de fraude. No nos olvidemos que es la Administración quien da las autorizaciones y la que, cuando advertíamos de las denuncias que nos llegaban al Colegio, contestaba: 'Hemos hecho inspecciones y está todo bien'. Pues no estaba todo bien, evidentemente.

-El papel del Colegio era vigilar que los profesionales de estas clínicas cumplieran con lo que marca la deontología profesional. ¿Qué actuaciones se tomaron?

- Al director sanitario de la clínica iDental de Cobatillas se le suspendió de colegiación. Se le abrió expediente por las denuncias consecutivas que llegaban. Además, no se comunicaba con nosotros, con su Colegio. Lo hacía a través del abogado de iDental.

-En ese momento, tras la retirada de la colegiación a ese director sanitario, ¿la Consejería de Salud debería haber cerrado la clínica de Cobatillas?

-Lo que dijo la Consejería, y así lo marca la ley, es que si el director sanitario está inmerso en una expediente colegial, la clínica tiene que nombrar a otro responsable. La paradoja del asunto es que iDental nombró a Javier García Pellicer, el creador de la cadena, que estaba en ese momento trabajando en Essex, en Londres. Allí fue donde le detuvieron, por cierto. Creo que García Pellicer conocerá Murcia porque vivió en Elche, pero no tenía nada que ver con la clínica y de hecho ya no era propietario, porque la había traspasado a Weston Hill, un fondo buitre.

-¿Nombrar a un director sanitario que en realidad no estaba en la clínica fue fraudulento? ¿Es obligatoria su presencia física en los centros?

-Por supuesto, es obligatorio.

-Lo que está diciendo, por tanto, es que la Consejería no debería haber admitido a García Pellicer como director sanitario.

-Mire, le voy a contar una cosa. Una señora vino al Colegio de Murcia a denunciar que había ido a una clínica situada en un centro comercial a una limpieza de boca, pero se le luxó la mandíbula y allí no había nadie. Supuestamente un higienista, pero nadie se ha identificado. No había ningún responsable del centro, así que tuvieron que llamar al 112 y la señora tuvo que esperar en el centro comercial, en la zona de colchones, según creo, con una luxación mandibular. El responsable sanitario no estaba, y la clínica sigue abierta. Nosotros lo denunciamos ante la Consejería de Sanidad, pero no sabemos cómo está el expediente, lo ignoramos absolutamente. La gente tiene que hacer valer sus derechos, pero quien tiene que velar por ellos es la Administración, y si es laxa, pues pasa lo que pasa. Nos está ocurriendo, por ejemplo, con las personas ajenas a la profesión que son propietarias de clínicas dentales. Ahora ha cerrado en Barakaldo una clínica cuyo dueño era un cristalero. Pero es que tenemos documentados docenas de casos en España donde el propietario es un protésico dental, y aprovecha para hacer intrusismo. La administración debe ser exigente y especialmente dura a la hora de garantizar que el responsable sanitario del centro, que debe ser un facultativo, esté en la clínica, y que los profesionales están a sus horas y cumpliendo sus obligaciones.

-¿Qué lecciones hay que sacar de este escándalo? ¿Cómo se puede evitar que vuelva a suceder algo como lo de iDental?

-En cuanto a la legislación, la mayoría de las acciones de estas sociedades deberían estar en manos de los propios profesionales. Te puedes asociar con un señor que es protésico dental, por poner un ejemplo, pero no puede tener el 51% de las acciones y decidir cómo se gestiona la clínica. Así que lo primero es una ley de sociedades profesionales, sin excluir una ley para garantizar una publicidad veraz y objetiva.

-La mayoría de afectados de iDental tienen pocos recursos. ¿Este caso ha dejado en evidencia sus dificultades para acceder a tratamientos básicos? ¿Debe revisarse la escasa presencia de la Odontología en la sanidad pública?

-Claro, es que los políticos se acuerdan de las personas más débiles en época electoral. Yo insistiría en los planes preventivos. Se hacen planes de salud bucodental para niños pero tenemos un alto absentismo. Solo el 47% viene a hacerse revisiones. Del otro 53%, muchos vienen cuando tienen ya problemas en la boca y la solución es costosa. No hay planes preventivos a nivel nacional. La Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud se la pasan por las narices, cada cual prioriza y busca el titular de periódico. Nos tenemos que fijar en las cosas que funcionan. En Francia, por ejemplo, las ayudas del Estado a la salud bucodental cubren al paciente en un mayor o menor porcentaje en función de si va a las revisiones. Es como un seguro de accidentes, que te sube la prima si no llevas el coche de manera adecuada. Hay cosas que se pueden prevenir desde la niñez. No se le quiere más a un hijo por darle chucherías o por consentirle que no se limpie los dientes. Si un niño de seis años tiene 'chuches' es porque sus padres se los pagan, no roba un banco. Al final, culpabilizar al Estado de esa salud que tú estas descuidando es bastante paradójico.

-El plan de salud bucodental al que se refiere fue recortado en la Región durante la crisis.

-Pero es que somos poco más de veinte dentistas en la sanidad pública en la Región. La red de dentistas públicos debería haber aumentado considerablemente.

-¿Cuál es la situación en el resto de comunidades?

-La situación en el País Vasco es ejemplarizante, llevan más de veinte años con el plan y la prevalencia de caries ha disminuido más de un 45% en niños. En cambio, en Murcia se nos recortó. En Madrid hubo un conato el año pasado de poner en marcha un plan infantil, pero todavía no ha llegado. Es decir, los niños madrileños tienen peor boca que los murcianos, y los murcianos peor que los vascos. El código genético es fundamental a la hora de padecer la caries (hay una predisposición genética), pero el código postal también lo es. En España no todos somos iguales ante la sanidad, porque cada comunidad prioriza unas cosas sobre otras, y la salud bucodental es la gran olvidada.