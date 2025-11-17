La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Colegio de Médicos se une a la campaña para fomentar la vacunación frente a la gripe
COMMurcia

El Colegio de Médicos se une a la campaña para fomentar la vacunación frente a la gripe

La organización colegial colabora con la Consejería de Salud para incentivar la inmunización

LA VERDAD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha elaborado un vídeo, protagonizado por miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, para promover la vacunación frente a la gripe. De este modo, la organización colegial colabora con la Consejería de Salud para incentivar, tanto a los profesionales como a los ciudadanos, a vacunarse contra la gripe.

Esta recomendación está basada en la evidencia científica, dado que la prevención es fundamental para evitar contagios, no solamente en situaciones de pandemia o en colectivos vulnerables.

Motivos para la vacunación entre los profesionales

  • - Podemos evitar complicaciones graves e ingresos hospitalarios, incluso en personas sin patologías previas.

  • - Los sanitarios están en contacto con personas vulnerables y con patologías de riesgo

  • - Podemos seguir cuidando de la población cuando el virus de la gripe circule y pueda afectar a la salud de los pacientes

  • - Durante la pandemia tomamos muchas medidas para que el virus no llegara a casa. Con la vacuna de la gripe también protegemos a nuestras familias, amigos y personas de nuestro entorno

  • - Si tienes recomendación de vacunación antigripal y/o frente a COVID-19 por una condición de riesgo y también si cuidas a alguien con una condición de riesgo. Los cuidadores son un eslabón fundamental en la cadena de cuidado.

Motivos para la vacunación entre la población

  • - Si tienes 60 años o más. Si tienes 70 años o más, también se recomienda la vacuna contra la COVID19. En estos grupos de edad se concentran alrededor del 75% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% de los enfermos por gripe y COVID19 en las dos últimas temporadas.

  • - Si estás embarazada, vacúnate frente a la gripe y la COVID-19. Protegerás tu salud y la de tu bebé en sus primeros meses de vida.

  • - Si tienes hijos de entre 6 meses y 9 años, se recomienda vacunarlos contra la gripe, ya que así los ayudas a prevenir la enfermedad y a cuidar a todo en casa.

  • - Profesores, bomberos, policía y otros trabajos esenciales, veterinarios o ganaderos con exposición laboral a cerdos y/o aves.

