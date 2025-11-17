El Colegio de Médicos se une a la campaña para fomentar la vacunación frente a la gripe La organización colegial colabora con la Consejería de Salud para incentivar la inmunización

LA VERDAD Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia ha elaborado un vídeo, protagonizado por miembros de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, para promover la vacunación frente a la gripe. De este modo, la organización colegial colabora con la Consejería de Salud para incentivar, tanto a los profesionales como a los ciudadanos, a vacunarse contra la gripe.

Esta recomendación está basada en la evidencia científica, dado que la prevención es fundamental para evitar contagios, no solamente en situaciones de pandemia o en colectivos vulnerables.

Motivos para la vacunación entre los profesionales - Podemos evitar complicaciones graves e ingresos hospitalarios, incluso en personas sin patologías previas.

- Los sanitarios están en contacto con personas vulnerables y con patologías de riesgo

- Podemos seguir cuidando de la población cuando el virus de la gripe circule y pueda afectar a la salud de los pacientes

- Durante la pandemia tomamos muchas medidas para que el virus no llegara a casa. Con la vacuna de la gripe también protegemos a nuestras familias, amigos y personas de nuestro entorno

- Si tienes recomendación de vacunación antigripal y/o frente a COVID-19 por una condición de riesgo y también si cuidas a alguien con una condición de riesgo. Los cuidadores son un eslabón fundamental en la cadena de cuidado.

Motivos para la vacunación entre la población - Si tienes 60 años o más. Si tienes 70 años o más, también se recomienda la vacuna contra la COVID19. En estos grupos de edad se concentran alrededor del 75% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% de los enfermos por gripe y COVID19 en las dos últimas temporadas.

- Si estás embarazada, vacúnate frente a la gripe y la COVID-19. Protegerás tu salud y la de tu bebé en sus primeros meses de vida.

- Si tienes hijos de entre 6 meses y 9 años, se recomienda vacunarlos contra la gripe, ya que así los ayudas a prevenir la enfermedad y a cuidar a todo en casa.

- Profesores, bomberos, policía y otros trabajos esenciales, veterinarios o ganaderos con exposición laboral a cerdos y/o aves.