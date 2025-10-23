El Colegio de Médicos de la Región de Murcia rinde homenaje a los médicos honoríficos Este acto, en el que se ha hecho entrega de los diplomas que reconocen su trayectoria, sirvió como punto de encuentro de los compañeros

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 13:48 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

El Colegio de Médicos de la Región de Murcia celebró el acto de homenaje a los colegiados honoríficos, que eran aquellos que cumplían 70 años y más de 25 de colegiación, y a aquellos que cumplían las bodas de oro de la colegiación tras 50 años como miembros de la familia médica de la Región.

Este evento se celebra con carácter anual para reconocer la trayectoria y el valor de los profesionales que han dedicado su vida a la Medicina, a los pacientes, la Sanidad y la sociedad murciana en general.

El homenaje tuvo lugar en el hotel Santos Nelva de Murcia y contó con las intervenciones del presidente del Colegio, Francisco Miralles; el vocal de médicos jubilados de la Junta Directiva del Colegio, Domingo Coronado; y Ángel Victoria López, ex vicepresidente del Colegio que recogió el diploma como honorífico.