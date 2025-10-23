La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los galardonado durante la gala de entrega de los premios. Colegio Dentistas

El Colegio de Dentistas de Murcia, galardonado en los premios que otorga el diario sanitario Redacción Médica

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, presidió este miércoles la entrega de las distinciones

LA VERDAD

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:56

El Colegio de Dentistas de la Región de Murcia resultó premiado como ganador en la categoría Acción Farmacéutica en los galardones que entrega la publicación especializada Redacción Médica. Premio compartido con el Colegio de Farmacéuticos, Médicos y Podólogos, por la campaña «Tu salud solo admite una receta».

Asimismo, también fue reconocido como finalista, en la misma categoría, por el programa «Formación en el uso responsable de antibióticos para odontólogos». Recogió el premio, en nombre de todos los dentistas su presidente, el doctor Pedro Caballero.

La campaña 'Tu salud sólo admite una receta' promueve el uso del formato de prescripción oficial como garantía de eficacia y seguridad, y está protagonizada por cuatro de los chefs más reconocidos de la Región de Murcia. Con esta acción los colegios de Dentistas, Farmacéuticos, Médicos y Podólogos, en colaboración con la Consejería de Salud, promueven la necesidad de sensibilizar sobre la universalización del uso de la receta médica oficial para garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos.

 

La campaña, que tiene como protagonistas a los chefs Pablo González-Conejero, Juan Guillamón, María Gómez y Marco Antonio Iniesta que, con cinco Estrellas Michelin y ocho Soles Repsol, simbolizan la excelencia y el talento de la Gastronomía, donde creatividad e improvisación son valores necesarios para inventar todo tipo de recetas, en contraste con el ámbito de la salud, donde no hay lugar para la improvisación y solo existe una sola receta válida: la receta médica oficial.

