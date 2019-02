Dos colectores de agua amenazan con frenar las obras del soterramiento

La adjudicación de la segunda fase se puede retrasar a marzo

Los gestores de la empresa Aguas de Murcia sostienen que no se les puede achacar un posible retraso porque diseñaron una solución provisional para desviar las canalizaciones de aguas residuales y pluviales nada más conocer el cambio del proyecto para que el AVE no entre en superficie en Murcia. De haberse mantenido el plan anterior, estas tuberías se habrían eliminado el próximo verano y no habrían cruzado el túnel ahora en construcción. José Albaladejo explica que Emuasa ya se adelantó ampliando hasta Camino de Tiñosa el gran colector norte que va debajo del desvío provisional. Tiene previsto adjudicar el gran colector sur, su prolongación hasta el Reguerón y un tanque de tormenta.

La llegada del AVE a Murcia, programada por el Gobierno central para finales del 2020, sí se puede retrasar en el caso de que se dilate más tiempo la adjudicación de la segunda fase del soterramiento, que incluye la entrada del tren en la estación. Adif y la Sociedad Murcia Alta Velocidad tratan de agilizar los trámites. Es probable que no se apruebe hasta el mes que viene, con un deslizamiento de varios meses.