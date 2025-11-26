La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Ballesta, Noelia Arroyo y Fulgencio Gil. Nacho García | Pablo Sánchez | Gonzalo J. Martínez / AGM

Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio

Los regidores de Murcia, Lorca y Cartagena perciben los mayores sueldos anuales

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

Desde los 1.300 euros que cobra el alcalde de Ricote (sin dedicación) hasta los más de 81.000 del regidor de Murcia. Así de variados son los salarios anuales de los líderes de los ayuntamientos de la Región de Murcia, según los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025, publicados esta semana con datos relativos al año pasado.

Los salarios son muy desiguales, y no solo están definidos por el régimen de dedicación. Los que más cobran son los alcaldes de Murcia, Lorca y Cartagena, los municipios más grandes: José Ballesta, Fulgencio Gil y Noelia Arroyo superan todos los 70.000 euros brutos al año. Hay seis regidores que superan los 60.000: además de los antes mencionados, se suman Joaquín Zapata, de La Unión, que se embolsa 65.166 euros; Joaquín Buendía, exalcalde de Alcantarilla, que dejó el cargo el año pasado, cuando cobró 63.000 euros; y Patricia Fernández, de Archena, que a pesar de no contar con dedicación exclusiva se lleva 60.673 con el régimen parcial. Entre los 26 sueldos más altos de la Región, todos salvo Fernández tienen esa exclusividad al trabajar únicamente en sus ayuntamientos.

En el otro extremo, solo hay cinco líderes municipales que estén por debajo de los 30.000 euros anuales. Y solo una tienen dedicación exclusiva, Sonia Almela, la alcaldesa de Ceutí, que percibe 17.000 euros al año. También hay tres sin dedicación, los de Ojós, Ricote y Totana, y otro con régimen parcial, José Antonio Blasco, regidor de Abanilla.

Cabe apuntar que hay consistorios que no han aportado datos, por lo que esta vez solo hay registros de 37 de los 45 municipios. Los alcaldes de Mazarrón, Molina de Segura, Bullas, Abarán, Alhama de Murcia, Albudeite, Fortuna y Pliego no han enviado sus retribuciones al Ministerio de Función Pública.

