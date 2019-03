«El cliente está harto de colas, ropa desordenada y no hallar lo que busca» Enrique Torrano Carrasco. / J.A. Moreno/AGM Enrique Torrano Carrasco - Emprendedor JESÚS YELO Cartagena Miércoles, 20 marzo 2019, 10:30

Su espíritu emprendedor llevó a Enrique Torrano Carrasco (Abarán, 1996) a crear su propia marca de ropa y de eventos. Con su proyecto Hardest logró varios reconocimientos, uno de la mano del programa Explorer, que le permitió permanecer seis meses aprendiendo con profesionales del sector. Obtuvo el tercer premio, dotado con mil euros, y más tarde logró el primer premio al mejor emprendedor del mes de octubre de la Región.

-¿De qué va el proyecto Hardest?

-El proyecto Hardest, que inicié en 2016, consiste en la creación de una marca de ropa influenciada por la cultura urbana. Tras varios programas de emprendimiento encontré que hay una necesidad a la hora de vender ropa en tienda física. La gente está cansada de colas, ropa desordenada, no hallar lo que busca, y utilizando las nuevas tecnologías damos solución a todos estos problemas. Creamos así una experiencia única para nuestro público, objetivo la denominada 'Generación Z'.

-¿Qué le llevó, y desde cuándo, a emprender esta iniciativa?

-Tras iniciar el primer año de ADE en la Universidad de Murcia y no estar motivado para los estudios, decidí unir las cosas que más me gustaban y de ahí nació Hardest.

-¿Quiénes son sus beneficiarios?

-Personas muy impacientes, nativos digitales, nacen casi con el móvil debajo del brazo. YouTube es su tele. La idea de la tienda del futuro nace para ellos y está totalmente diseñada para que la experiencia sea más rápida, fácil e innovadora.

-El cliente, ¿compra rápido o es desconfiado?

-Mis ventas son 'online' y mis clientes, al ser jóvenes y estar pendientes del mundo digital, confían bastante a la hora de comprar. Están acostumbrados al 'e-commerce' aunque algunas personas mayores son todavía algo reacias.

-¿Qué dificultades ha encontrado hasta llegar hasta aquí?

-La principal dificultad y que más marcó mi proyecto fue iniciarlo con tan solo 19 años. Mucha gente no me tomaba en serio. Además tienes que ir buscándote las mañas tú solo, no hay una carrera especial que te enseñe paso a paso a crear una marca-tienda exitosa y tienes que ir probando, cayéndote y levantándote.

-¿Cuáles han sido sus fuentes de aprendizaje?

-Soy una persona autodidacta. Con YouTube he aprendido casi todo lo que sé. Prefiero estudiar lo que me gusta a lo que me impongan.

-¿Tenía alguna xperiencia previa en negocios 'online'?

-Desde bien pequeño solía negociar con proveedores asiáticos e importaba ropa en pequeñas cantidades para vender a familiares y amigos.

-¿Por qué eligió el canal 'online' para desarrollar este negocio?

-Muy sencillo. Con el canal 'offline' abarcas solo lo que tienes cerca de ti. En cambio con el canal 'online' no existen límites.

-¿Sigue alguna estrategia de marketing?

-Por supuesto. Utilizo muchas estrategias ya que la competencia es muy alta. Voy haciendo pruebas y las acciones que más funcionan las potencio. La estrategia que mejor está funcionando ahora mismo son las colaboraciones con 'influencers' y 'microinfluencers'.

-¿Cómo ve el futuro de esta actividad que has emprendido?

-Muy pronto nacerá la primera tienda de Hardest, por lo que espero un futuro muy positivo y lleno de alegrías. He trabajado muy duro estos años para que todo salga bien.

-¿Cuáles son sus proyectos a medio y largo plazo?

-El lanzamiento de la nueva web de Hardest en la que está trabajando uno de los desarrolladores más prestigiosos de Hawkers y mucha colaboración con 'influencers' y artistas, además de la ejecución de eventos propios dirigidos a mi 'target'.