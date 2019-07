«Las clientas piden a los modistos ser la mejor versión de sí mismas» Higinio Morote. / ROS CAVAL Higinio Morote es un modisto ciezano ANTONIO GREGORIO Miércoles, 17 julio 2019, 08:13

Inquieto, silencioso y metódico, así es Higinio Morote, un joven modisto formado en las facultades de historia del arte, bellas artes, escuelas de patronaje y por el patio de su abuela en los veranos de jazmines agosteños. Apuesta por la seguridad, y por la identidad de sus clientas, creando casi un discurso arquitectónico con sus cuerpos, para fundirlos en seda. Es un nostálgico de los talleres artesanos, que tanto triunfaron en España a mediados de siglo XX. Lleva un año y medio con esta andadura, en su taller ciezano, donde está consiguiendo una gran clientela en una apuesta por la calidad, el acabado, la tradición y por supuesto la modernidad. En su taller todos los procesos se criban con el mismo sentimiento (y la mirada ávida de su oficiala, su querida y adorada Conchi) que dotan al buen vino de un aroma característico.

-¿Cuál fue la primera vez que enhebró una aguja?

-Pues no recuerdo con exactitud cuándo, un niño vamos, pero recuerdo la intensidad; en mi cabeza se arremolinaban un cuadro de Zurbarán y una película que me cautivó por su vestuario: 'Pijama para dos'. Desde ese momento, una inspiración continua y las personas culpables fueron mi abuela y mi tía.

-¿Qué influencias tiene?

-Rosand, Doris Day, Velázquez, Coderch o el aire meciendo una palmera me inspiran, pero en mi mochila hay demasiadas interinfluencias distintas, intentar resumirlas o contestarlas de pasada, sería injusto para todos ellos, o sea pintores, poetas, figurinistas de cine, la propia música, el atardecer bañando de oro una calle, las flores de los campos y por supuesto la persona que decide venir a mi taller.

-¿Qué suelen pedir los clientes?

-Generalmente versa sobre estar realmente resplandecientes; para eso existimos los talleres de modistería artesana. Piden calidad, el cuidado por el detalle, la idea. En definitiva ser la mejor versión de sí mismas. Desde el respeto y el conocimiento no solo del cuerpo, si no del alma.

-¿Para quién le gustaría realizar un diseño?

-Esta pregunta me fascina, y me aterra del mismo modo. Me encantaría vestir a varias personas, muchas de ellas muy mediáticas. Pero un sueño todavía no cumplido, sería vestir a la Reina de la Noche de la Flauta Mágica. Me cautiva mucho el diseño de vestuario para teatro y ópera.

-¿Cómo es el proceso creativo de un modisto?

-Empieza con una visita. La clienta viene y hablamos. A mí me gusta observar cómo se mueve, y a partir de ahí concretamos en qué momento del día llevara la pieza, el tipo de evento y cómo se celebra. Se empiezan a bosquejar en una libreta de dibujos, las primeras impresiones; y a partir de ahí comienza mi recorrido por todos esos recodos mentales y emocionales que dotarán a nuestro vestido, no solo de presencia, si no de esencia. Luego de estar dibujado se crea una glasilla o echantillon (muestra) en algodón y se prueba, para definir que la idea del papel se ajusta al cuerpo y al sentimiento, y a partir de ahí elegimos tejidos... y a seguir trabajando.

-¿Por qué huye de la moda rápida?

-Porque todo lo que merece la pena cuesta. Porque la moda en mayúsculas cumple una función antropológica, se funde con el paisaje y configura el paisanaje de un entorno. Refuerza la personalidad, y eso no puede suceder en menos de seis meses cada año, porque cuando un modista empieza un trabajo, lo remata.