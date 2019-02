«La clave es adaptarse a lo que venga, cueste lo que cueste» Pilar López, afectada por el Síndrome de Usher, pasea por una plaza de Caravaca de la Cruz. / E. Botella / AGM MARTA SEMITIEL Domingo, 24 febrero 2019, 08:20

Las enfermedades no se pueden elegir. Hay que tragárselas tal cual llegan. Sea cual sea el envoltorio y el tamaño del regalo. Sean cuales sean las consecuencias o los malos tragos. Y aunque cuesta, «la clave es adaptarse a lo que venga, cueste lo que cueste», dice Pilar López, que aunque hasta la veintena conservó intactas todas sus capacidades, a sus 39 años solo tiene un 3% de visión y ha perdido alrededor del 40% de audición, consecuencias del Síndrome de Usher que padece.

Coincide con ella María Rosa Delicado, a quien no le dio tiempo «a pensar ni a lamentar» la estenosis traqueal de su hija. «Lo primero que te sale es preguntar qué tienes que hacer, cuál es el siguiente paso. Lo aceptas, pero con inconformismo, siempre buscando lo que sea para que ella esté y avance, dentro de lo posible, lo mejor que pueda». Ella y su marido, José Antonio Piqueras, pasaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 12 de Octubre, en Madrid, casi los dos primeros años de vida de Helena, su primogénita. Apenas tenía dos meses de edad cuando le diagnosticaron estenosis traqueal congénita de largo segmento, una enfermedad rara que afecta a una de cada 60.000 personas: el 80% de la tráquea de Helena medía dos milímetros de diámetro. «Cuando llegamos al 12 de Octubre, el doctor nos dijo que era el caso vivo más grave de estenosis que había visto».

Limitaciones diarias

Está claro: Helena es un milagro, «pero no solo por eso, sino porque también ha sido la 'niña experimento' en muchas ocasiones, y todo ha salido bien», explica el papá con una sonrisa. Helena fue la primera niña de España en llevar prótesis de tráquea biodegradables. Tras perder la cuenta de las operaciones a las que ha sido sometida para intentar que su tráquea sea más ancha -alrededor de 60 intervenciones con anestesia general solo en aquellos primeros 24 meses de vida-, a sus siete años Helena entra y sale del 12 de Octubre como si fuera su casa. Y en parte lo es. «Lo más duro de aquellos años fue no poder estar con ella todo el rato», recuerda María Rosa.

A pesar de sus limitaciones respiratorias, Helena es muy activa, «le encanta bailar y su asignatura favorita es la Educación Física. Nos cuesta que entienda que hay cosas que no puede hacer. Además es una niña a la que, a simple vista, no le pasa nada, pero en cualquier momento le puede pasar». Por su normal y sana apariencia, cuesta entender que Helena es diferente, «de hecho, en el colegio no saben qué hacer porque, a nivel administrativo, no la pueden catalogar dentro de una discapacidad física». Por eso, para ellos es muy importante sensibilizar a todos los niveles, «porque las enfermedades raras tienen necesidades especiales».

Muy consciente de ello es Pilar, cuya vida ha cambiado por completo: «He tenido que renunciar a cosas que me gustaba hacer, porque ya no puedo. Ahora cuando salgo a tomar algo tengo que ir acompañada a pedir, porque me dejan el cambio encima de la barra y no lo veo». La falta de sensibilidad social se suma a la poca accesibilidad que hay en las consultas médicas, «donde muchas veces me llaman porque me toca entrar y no me entero».

Diagnosticos tardíos

Los padres de Helena también reivindican que esta estenosis se conozca más a nivel sanitario, «porque, aunque no fue nuestro caso, los diagnósticos suelen llegar tarde y algunos críos, que no caen en las mejores manos, fallecen». Para evitarlo, desde la Asociación Aérea, creada por ellos en 2015 y en la que hay diez familias españolas afectadas por estenosis, reclaman también «que el Ministerio de Salud reconozca al 12 de Octubre como unidad de referencia en patologías de la vía aérea obstructiva. Y ayudas para la investigación, que es lo que cambiará las cosas».

Coinciden con ellos los padres del pequeño Alain, que han recorrido incontables clínicas de la sanidad privada hasta que, hace tres meses, una prueba genética les confirmó que su pequeño tiene disfrofia muscular de Dreifuss. «Un año y medio estuvimos pidiendo que le hicieran la prueba, porque yo soy portadora de la enfermedad», explica Marisa Melgarejo, «pero el neurólogo nos decía constantemente que no era eso». El que también tardó en llegar fue el diagnóstico de Pilar, que ya con 17 años tenía problemas de visión, aunque fue a los 20 cuando le dijeron que tenía retinosis pigmentaria. Una patología asociada al Síndrome de Usher que padece y del que tuvo constancia a los 36 años, «a raíz de empezar a tener pérdidas de oído».

Más investigación

La decepción de los padres de Alain ha hecho que se cambien a la sanidad pública, «para ver si allí nos dan un poco más de luz, porque hemos ido a decenas de especialistas, pero ninguno ha sabido decirnos exactamente cómo va a afectarle la distrofia a Alain ni cuál es la alteración genética que se la ha provocado», se queja Iván Carrasco, el padre de la criatura. Tampoco pueden guiarse por los antecedentes familiares, porque «tanto a mi padre como a mi sobrino les afectó a la movilidad, pero no a la inestabilidad». El cuerpo del pequeño Alain es como un flan.

La enfermedad de su hijo afecta a una de cada 300.000 personas. Además de su distrofia, el niño también es epiléptico y padece de tiroides, «pero no sabemos si están relacionados, los médicos no han sabido decirnos nada». Es esta incertidumbre la que les hace demandar «más recursos para la investigación de estas enfermedades. Y más empatía por parte de los médicos, que a veces nos tratan como si fuéramos tontos».