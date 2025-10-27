Una clase de Medicina en la Sierra Minera: «La contaminación tiene un impacto real sobre la salud en esta zona»

Cualquier alumno de Medicina aprende a lo largo de la carrera que la presencia en sangre de metales como el plomo puede tener efectos muy ... perjudiciales. Pero no es lo mismo leer unos apuntes que pisar un terreno contaminado durante siglos, escuchar a las familias que conviven con este riesgo y entender la importancia de los factores sociales a la hora de establecer medidas preventivas.

Esto es precisamente lo que hicieron este sábado 110 estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. En una actividad coordinada por el pediatra Juan Antonio Ortega, jefe de la Unidad de Salud Medioambiental de La Arrixaca y profesor de la UMU, los futuros facultativos recorrieron Portmán, Llano del Beal y otros puntos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.

«En clase nos centramos mucho en síntomas, tratamientos, virus, bacterias o genes. Poner el foco en los factores ambientales y sociales ha sido una experiencia distinta, un cambio de perspectiva», cuenta Alejandro Mundo, uno de los alumnos de Ortega.

El jefe de Salud Medioambiental de La Arrixaca lleva años advirtiendo del impacto de la contaminación en los suelos de la Sierra Minera. En 2019 presentó en la Asamblea Regional los resultados de un cribado realizado entre algo más de 200 vecinos de Llano del Beal, Portmán, La Unión y otras poblaciones cercanas como El Algar. En 12 de ellos, los niveles de plomo superaban los 5 microgramos por decilitro de sangre, y en 22 vecinos, los 3,5. Seis de ellos eran niños, y también había una mujer embarazada. Estas conclusiones, que fueron publicadas posteriormente en la revista 'Medicina clínica', contrastan con las de un estudio realizado por la Consejería de Salud que descartó la presencia de niveles de plomo y cadmio particularmente elevados en esta población.

En la investigación comandada por Ortega, la mayoría de participantes que superaron los 5 microgramos de plomo residían en la zona 'cero' de la contaminación minera: Llano del Beal. Allí estuvieron el sábado los alumnos de la UMU, escuchando testimonios de los vecinos y analizando casos clínicos. «Lo que demostramos en su día, en nuestro estudio, es cómo los niveles de plomo de estas personas se redujeron gracias a las medidas preventivas: una alimentación adecuada, con hierro y vitaminas, y actuaciones como evitar que los niños jugasen en los suelos más contaminados», detalla Ortega. Por todo ello, el experto reclama que las pruebas para determinar la presencia de plomo en sangre se generalicen en Primaria en esta comarca.

«El riesgo que supone la contaminación existe y es real. La lección más importante para los estudiantes ha sido conocer el contexto, conectar con la comunidad y reconocer hogares vulnerables», reflexiona el pediatra.

En definitiva, los futuros médicos pudieron comprobar el sábado cómo «el entorno afecta directamente a la salud infantil» y cómo es necesario integrar «la mirada clínica con la realidad social y ambiental de los territorios». Formar a los estudiantes «implica prepararles para reconocer en la clínica no solo enfermedades, sino también los determinantes ambientales y sociales que las condicionan», explica el profesor de la UMU.

Con este objetivo, Ortega no solo ha introducido en el programa educativo de la asignatura de Pediatría este tipo de actividades sobre el terreno. También ha incluido en la guía docente aspectos como «la pediatría social», los ultraprocesados y la obesidad infantil, la salud digital y la adicción a las pantallas, o el acoso escolar.

En tiempos de revolución tecnológica y digital, Juan Ortega Ortega reivindica una medicina «enraizada en la comunidad» que no se quede encerrada en la consulta.