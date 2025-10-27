La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos de cuarto de Medicina de la UMU este sábado, en la ladera de la bahía de Portmán, junto al lavadero Roberto. Cedida

Una clase de Medicina en la Sierra Minera: «La contaminación tiene un impacto real sobre la salud en esta zona»

Alumnos de cuarto curso de la UMU recorren Portmán y Llano del Beal en una actividad organizada por el jefe de Salud Medioambiental de La Arrixaca, Juan Antonio Ortega

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:56

Comenta

Cualquier alumno de Medicina aprende a lo largo de la carrera que la presencia en sangre de metales como el plomo puede tener efectos muy ... perjudiciales. Pero no es lo mismo leer unos apuntes que pisar un terreno contaminado durante siglos, escuchar a las familias que conviven con este riesgo y entender la importancia de los factores sociales a la hora de establecer medidas preventivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

