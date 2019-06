Ciudadanos veta a Vox en un gobierno con el PP y el partido ultraconservador se niega a apoyar a López Miras

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, tendrá difícil proponer el próximo lunes un candidato a presidente de la Comunidad Autónoma con consenso suficiente para ser investido a la primera, a tenor del resultado de la primera jornada de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Ni el Grupo Mixto (Unidas Podemos) ni Vox ni siquiera Ciudadanos, que tiene muy avanzadas negociaciones con el Partido Popular, le trasladaron este viernes por qué diputado regional apuestan como candidato a San Esteban como paso indispensable para convocar el debate de investidura.

El diputado y líder regional de Vox, Pascual Salvador, informó a Castillo de que tiene abiertas conversaciones con el Partido Popular y no tiene previsto que haya avances en las próximas horas. El partido ultraconservador ha rechazado enviar a sus negociadores este viernes por la tarde a Santiago de la Ribera, como le pidió el PP, para dar forma a un acuerdo programático compatible con el que a su vez ya ha pactado con Ciudadanos. Según Salvador, los contactos se reanudarán «la próxima semana». No obstante, dejó claro que Vox quiere estar en el próximo Ejecutivo autonómico si también lo está Ciudadanos. «No apoyaremos a Fernando López Miras si en su gobierno está Ciudadanos y Vox no», dijo tajante al término de la reunión con el presidente de la Asamblea.

La portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, tampoco propuso candidato a su compañero de partido Castillo, con el que se entrevistó durante casi una hora. Recordó que el acuerdo programático cerrado con el PP se debe traducir ahora en una distribución de cargos «de forma acorde para los objetivos marcados para los próximos cuatro años». Lo que sí dejó muy claro es que «en este momento» su partido solo gobernaría con el PP o con el PSOE, cerrando la puerta a un tripartito donde esté Vox. Franco trasladó al PP toda la responsabilidad de culminar un acuerdo y aseguró que no hay prisa ni tiene fecha límite para tomar una decisión al respecto. Todo ello a pesar de que el presidente de la Asamblea tiene previsto trasladar el lunes a la Junta de Portavoces un candidato a presidente autonómico para que ese órgano pueda fijar el pleno de investidura para la primera semana de julio. En caso de que no haya presidente a la primera, se abrirá un periodo de dos meses para celebrar idénticas sesiones cuantas veces haga falta. Solo en caso de que no haya presidente al término de ese plazo, se celebrarían de nuevo elecciones.

En la primera jornada de la ronda de consultas también participó el portavoz del Grupo Mixto, Óscar Urralburu, quien lamentó que «PP y Ciudadanos tendrán que recompensar a la extrema derecha», en referencia a Vox y dando por hecho que habrá pacto para formar un tripartito de centro derecha.

Alberto Castillo consultará el próximo lunes a los portavoces de los grupos Popular y Socialista.