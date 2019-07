Ciudadanos reitera que no participará en ninguna negociación con Vox Isabel Franco, este martes, en la Asamblea. / J.M. Rodríguez Isabel Franco insistió en que su grupo firmó hace unos días un acuerdo de gobierno con el PP para poner en marcha un programa «liberal» EFE Murcia Martes, 2 julio 2019, 20:31

La portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, reiteró después del pleno de investidura la negativa de su partido a participar en cualquier negociación con Vox. En declaraciones a los periodistas, Franco insistió en que su grupo firmó hace unos días un acuerdo de gobierno con el PP para poner en marcha un programa «liberal».

Ante el supuesto de que continúe el veto de Cs a Vox y en dos días vuelva a producirse una investidura fallida, Isabel Franco no quiso responder a la pregunta de si pactará con el PSOE, con quien sumaría mayoría absoluta. Desde la formación naranja insisten, no obstante, en que no propiciarán una nueva convocatoria de elecciones y consideran que no es el momento aún de hablar de pactos con Diego Conesa.