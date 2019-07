Ciudadanos echa en falta «emoción» en el discurso y Vox lo ve «positivo» Isabel Franco y Valle Miguélez charlan con Cristina Sánchez y Javier Celdrán, de espaldas. / g. carrión/ agm PSOE y Podemos lamentan la «pobre» intervención del candidato, al que observan entregado «a la extrema derecha» DAVID GÓMEZ Martes, 2 julio 2019, 03:04

Entra dentro de la normalidad que a los líderes de los grupos de izquierda, PSOE y Podemos, no les guste el discurso de investidura de un candidato del PP como Fernando López Miras. Lo que llama la atención es la ausencia total de entusiasmo que mostró la portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco. Cualquiera diría que va a ser la vicepresidenta del Gobierno si el aspirante popular consigue el apoyo de la Asamblea para formarlo. «Ha faltado emoción», apreció la dirigente de la formación naranja.

Lo que más valoró Franco del discurso del presidente en funciones fue que utilizó en veintiuna ocasiones la palabra «libertad» y en otras cuatro el término «liberal». También que hablara de igualdad, aunque en este caso afeó a López Miras que se refiriera a la violencia que sufren las mujeres como «de género» en lugar de «machista». Si es un guiño encubierto a Vox, la portavoz de Cs se percató y no lo acepta. La líder dejó muy claro que no moverá un dedo para que Vox apoye la investidura: ni se reunirá con sus dirigentes ni asume, por ahora, los acuerdos que el PP ha alcanzado con ellos.

Así lo ven Isabel Franco. Ciudadanos: «Eché de menos una llamada a la responsabilidad» La portavoz de Ciudadanos, Isabel Franco, echó de menos por parte de Fernando López Miras «una apelación más directa a la responsabilidad de todos y cada uno de los grupos parlamentarios ante la sesión de mañana (hoy para el lector), porque esa responsabilidad es la que necesitamos para dotar de estabilidad al Gobierno y ponernos a trabajar cuanto antes». Franco también entendió que el discurso de López Miras estuvo falto de «orgullo y sentimiento de Región, porque necesitamos ese orgullo para defender esta Región, tanto los proyectos que nacen en ella como los que necesitan de acuerdos nacionales». Tampoco gustó a la líder de Ciudadanos el anunció que hizo el candidato en los primeros compases de su intervención de la posible revisión de artículos de la Ley de Igualdad LGTBI. Aunque confirmó que hoy los seis diputados de Cs votarán sí a la reelección, advierte de que esto puede cambiar en función de lo que el PP negocie con la formación de Abascal. Joaquín Segado Partido Popular: «Apela a un diálogo abierto a todos» «Una intervención responsable, reivindicativa y de mano tendida». Así valoró el portavoz del PP, Joaquín Segado, el discurso de López Miras. Segado subrayó la apelación a «un diálogo abierto a todos para superar las diferencias en lo verdaderamente importante para la Región». Diego Conesa. PSOE: «Presidencia cara y discurso barato» Según el secretario general del PSRM, «el discurso de López Miras ha sido vacío, sin compromiso y dirigido a Vox. Hablaba sobre igualdad y libertad, y nos preguntamos si quiere hacer ese discurso con la extrema derecha». «Nunca se ha intentado comprar tan cara una presidencia del Gobierno con un discurso tan barato», manifestó Conesa. Pascual Salvador. Vox: «No aceptaremos la solución andaluza» No aclara Pascual Salvador si Vox va a exigir entrar en el Gobierno. Dice que lo que toca ahora es alcanzar un acuerdo programático. No obstante, deja una pista al asegurar que su partido no aceptará «una solución a la andaluza», con PP y Ciudadanos gobernando y la formación de Santiago Abascal prestando apoyo parlamentario desde fuera. Óscar Urralburu. Podemos-Equo: «No vivimos en la misma Región» «No vivimos en la misma Región». Esa es la conclusión a la que llega Óscar Urralburu tras escuchar el discurso de Fernando López Miras, que a su juicio estuvo exento de cualquier autocrítica. Echó en falta el portavoz del grupo mixto que el candidato a la presidencia hablara de listas de espera o de la lucha contra la corrupción.

Y mientras eso no ocurra, Vox estará instalado en el 'no es no' a la investidura, según advirtió Pascual Salvador. Al presidente de Vox, con la bandera de España en la solapa, le tocó valorar «el positivo» discurso de López Miras, pese a que hoy será Juan José Liarte el que se subirá a la tribuna y a pesar también de que Luis Gestoso está asumiendo en la práctica el papel de líder regional. Salvador denunció «la actitud antidemocrática» de Ciudadanos al negarse a dialogar con ellos.

«Popurrí de ideas fallidas»

El más duro con Fernando López Miras fue, como de costumbre, el líder de Podemos, Óscar Urralburu, que ahora ejerce de portavoz del grupo mixto. «Ha sido el discurso más pobre que hemos escuchado en esta Cámara desde el punto de vista político e intelectual», sentenció Urralburu, que considera que el candidato no presentó un programa de gobierno «sino un popurrí de ideas fallidas». A juicio del representante de Podemos, el aspirante a la presidencia se ha echado en las manos de la extrema derecha «comparando la violencia machista con el maltrato infantil y el que sufren los mayores, y mostrándose dispuesto a derogar artículos de la Ley LGTBI».

Por su parte, Diego Conesa no dejó de gesticular desde su escaño durante la intervención de López Miras, sobre todo cuando atacaba al Ejecutivo de España. Esas críticas también molestaron al delegado del Gobierno, Francisco Giménez, que tildó de falsas las referencias al Plan de Vertido Cero al Mar Menor. Conesa observó a «un candidato derrotado» que suplicaba a Vox para que «la ultraderecha» salve su investidura.

Joaquín Segado, portavoz del PP, elogiaba en cambio la mano tendida de Fernando López Miras.

Los portavoces podrán hoy desarrollar más sus críticas o alabanzas.