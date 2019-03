Ciudadanos denuncia que PP y PSOE tumban su ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, en una imagen de archivo. / Vicente Vicens / AGM El portavoz regional de la formación naranja, Miguel Sánchez, señala que «la legislatura empezó salpicada por las casos de corrupción del PP y termina con los populares pidiendo que se amplíe un plazo para no aprobar una ley contra la corrupción» EFE Cartagena Martes, 12 marzo 2019, 16:18

Ciudadanos denunció este martes que el PP aprobó en la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional de Murcia, con la abstención del PSOE, ampliar el plazo de enmiendas a la proposición naranja de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, lo que impide que pueda ser aprobada.

Su portavoz regional, Miguel Sánchez, lamentó que el PP pidiera esa ampliación hasta el 28 de marzo, día del último pleno de la legislatura, lo que supone tumbar esta iniciativa. Dijo que no le sorprende la actitud del PP en una legislatura marcada por la «corrupción» asociada a algunos de sus cargos y recordó el caso del expresidente autonómico Pedro Antonio Sánchez.

«Parece que no han aprendido nada y prefieren que la Región no disponga de una ley que sería puntera en España», agregó. Respecto al PSOE, consideró que su abstención obedece a una estrategia «electoralista», porque apoya este tipo de normas, pero no que sea una iniciativa naranja.

Tras indicar que es un texto que cuenta con el «respaldo de la sociedad civil» y que se subsanaron algunas cuestiones a las que los servicios jurídicos de la Asamblea plantearon objeciones, apuntó que las enmiendas podrían haber sido presentadas para que se debatieran y aprobaran en el último pleno antes de disolver la Cámara por la convocatoria de elecciones autonómicas el 26 de mayo.

El portavoz parlamentario del PP, Víctor Martínez, afirmó que «causa sonrojo» que Ciudadanos no haya «aprendido a hacer leyes» tras 4 años de legislatura y que los letrados del Parlamento emitieron unos «informes demoledores» que alertan de que el texto no se ajusta a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía.

«Más les vale que empleen sus esfuerzos en elaborar una ley de elecciones primarias. Mejor les iría, ya que evitarían pucherazos como el de Castilla y León o el que se denuncia en la Región en un partido desnortado, chapucero y en el que no se puede confiar», concluyó.

Por otra parte, la Junta de Portavoces ordenó la actividad parlamentaria de la próxima semana, con un penúltimo pleno en el que se prevé aprobar las conclusiones elaboradas tras meses de trabajo por las comisiones parlamentarias especiales de Pobreza y Exclusión Social, de Discriminación y Violencia de Género y de Discapacidad.

Ese pleno también contempla el 21 de marzo el debate y votación de cuatro mociones sobre el programa de cooperación interterritorial Proeducar (Ciudadanos), estudios adscritos a instalaciones sin licencia de actividad (Podemos), el decreto nacional sobre VTC (PSOE) y el sistema de apoyo a las familias que evite el alto número de adopciones fallidas (PP).

El 20 de marzo se reunirá la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para elaborar las conclusiones sobre la problemática socioambiental de la sierra Minera y la Comisión Especial de Empleo para cerrar un acuerdo de propuestas.