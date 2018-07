Ciudadanos cuestiona la «equidad» en las oposiciones a profesor Los sindicatos Anpe y Sterm exigen a la consejera «respeto» por los aspirantes descontentos con sus notas y con los docentes LA VERDAD MURCIA. Viernes, 27 julio 2018, 07:24

El reciente proceso de oposiciones a profesor de Secundaria y las declaraciones de la consejera de Educación poniendo en duda la ortografía de algunos aspirantes siguen generando reacciones entre la oposición y los sindicatos. Ciudadanos registró ayer una iniciativa en la Asamblea Regional dirigida a Adela Martínez-Cachá, consejera de Educación, en la que le exigen explicaciones sobre las medidas que pretende adoptar el Gobierno regional para «garantizar los derechos de los opositores y la equidad, la objetividad y la transparencia en el acceso a plazas docentes por concurso de oposición».

El diputado regional de Ciudadanos Juan José Molina denunció ayer que en las pruebas de oposición «se ha producido un índice de suspensos muy elevado, mucho mayor que el de otros años, pero lo más grave ha sido la sensación de inequidad que han tenido muchos opositores, que han denunciado situación de indefensión, ya que se han sentido perjudicados por los criterios que se han adoptado». Según Molina, en algunas especialidades «se han producido notables diferencias entre los tribunales a la hora de calificar a los opositores, que son difíciles de entender, ya que en algunos tribunales han aprobado casi todos los aspirantes, mientras que en otros se ha producido un elevado número de suspensos, cuando las pruebas que tenían que afrontar los aspirantes eran idénticas. Esta situación ha provocado numerosas protestas en el seno de parte de la comunidad educativa de la Región, por lo que ha quedado demostrado la necesidad de establecer mayores garantías para que no exista esta sensación de indefensión, y que los aspirantes no estén sujetos a criterios subjetivos tras haber invertido muchísimo tiempo en prepararse una oposición».

También el presidente del sindicato Anpe arremetió contra la consejera, y ayer remarcó que «no necesitamos que se nos diga que a nadie gusta ser atendido por profesionales que cometan faltas de ortografía, gramaticales o de signos de puntuación, ya sean de la educación (pública y concertada), de la sanidad, de la administración, o incluso de la clase política... que los hay. Pero no es ese el principal problema, sino que hemos de mirar al propio sistema de oposición. El nuestro es casi el único sistema que no recoge en el sistema de selección, pruebas objetivas, tipo test, que unifiquen la valoración de los distintos tribunales. Resulta sorprendente que cuando empezamos a recuperar las ofertas de empleo docente y se aumenta el número de puestos, con plazas de reposición de efectivos y también de estabilización de interinos, resulte que es el año con mayor número de plazas desiertas por suspensos en el primer examen escrito. No es normal ni de recibo», criticó Hernández. El sindicato Sterm exigió a la consejera de Educación «el respeto que merece el profesorado que quiere acceder a un empleo público. Atribuir el elevado número de suspensos en el proceso selectivo a las faltas de ortografía no solo es incoherente, también es falso».