Uno de los puestos de la Muestra de Artesanía de Navidad, en una edición pasada LV

Vuelve la tradicional Muestra de Artesanía de Navidad en el paseo Alfonso X El Sabio de Murcia

El mercadillo permanecerá abierto del 4 de diciembre al 5 de enero

Candela González Díaz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:39

Comienza la época navideña y, con ello, la edición número 41 de la tradicional Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia. La feria reúne a más de 100 expositores artesanos gastronómicos y de oficios como el belenismo, la pintura, la joyería o el vidrio. En ellos, los visitantes podrán encontrar productos gastronómicos como miel, embutidos, empanadillas, cerveza, vinos, quesos, confitería o panadería; además de disciplinas manufactureras como la encuadernación, joyería, juguetes, marroquinería, metal artístico o figuras de belén.

Se ha inaugurado este jueves, 4 de diciembre, con la presencia de la Consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón; el Director General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez Carrasco; el Concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco Méndez; y representantes de la empresa organizadora.

Como novedad, este año se amplía el número de actividades, que incluyen talleres de cerámica y quesos, demostraciones de producto y de la Escuela de Arte, elaboración de mermelada, tatuajes de pintura, adornos navideños, galletas, chocolate, serigrafía, pirograbado, pan o encuadernación.

Las casetas permanecerán abiertas todos los días hasta el próximo de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00. Los días 24 y 31 de diciembre, el mercadillo abrirá hasta las 14.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero, estará cerrado.

