La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de construcción del nuevo complejo residencial. Kiko Asunción / AGM

Vuelve el desarrollo residencial al barrio murciano de Barriomar con la promoción prevista junto al futuro parque

Arrancan las obras de la primera fase del complejo Ribera Park, que incluirá tres edificios y 230 viviendas, prácticamente insertas en la zona verde

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Pareció haber momentos de cierta zozobra para el barco de la promoción urbanística Ribera Park. Pero, finalmente, las obras de este futuro complejo residencial, ... enclavado en el deprimido barrio de La Purísima-Barriomar, arrancaron a finales del pasado verano. Probablemente ha sido la promesa de regeneración de la zona que ha traído la licitación del futuro Parque Metropolitano Oeste la que ha dado el empujón definitivo a la construcción de estas nuevas 230 viviendas, repartidas en tres edificios, que se insertarán, prácticamente, en el entorno que generará la nueva zona verde, la más grande de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vuelve el desarrollo residencial al barrio murciano de Barriomar con la promoción prevista junto al futuro parque

Vuelve el desarrollo residencial al barrio murciano de Barriomar con la promoción prevista junto al futuro parque