Vuelve el desarrollo residencial al barrio murciano de Barriomar con la promoción prevista junto al futuro parque

Pareció haber momentos de cierta zozobra para el barco de la promoción urbanística Ribera Park. Pero, finalmente, las obras de este futuro complejo residencial, ... enclavado en el deprimido barrio de La Purísima-Barriomar, arrancaron a finales del pasado verano. Probablemente ha sido la promesa de regeneración de la zona que ha traído la licitación del futuro Parque Metropolitano Oeste la que ha dado el empujón definitivo a la construcción de estas nuevas 230 viviendas, repartidas en tres edificios, que se insertarán, prácticamente, en el entorno que generará la nueva zona verde, la más grande de la ciudad.

«Arrancamos con el proyecto en 2003, pero, después de los primeros trámites urbanísticos, nos pilló la crisis inmobiliaria, que paralizó el sector; ahora hemos retomado el proyecto con el impulso moral y de energía que nos dio el Parque», reconoce Javier Alonso, director de la comercializadora de esta actuación, Rosa Inmobiliaria, la cual desarrolla junto a la promotora Norfin 21 y la constructora Geycon. Así lo contaba Alonso en el acto de colocación de la primera piedra del complejo, la cual tuvo lugar ayer en los terrenos en los que este se levanta.

Lo cierto es que la de Ribera Park es la primera promoción que se ejecuta en años en un área que se vio fuertemente golpeada por la crisis del ladrillo, ya que dejó en ella numerosos solares y edificios abandonados, muchos de los cuales pasaron a manos de la Sareb. «Quiero tener un recuerdo para el que fue nuestro arquitecto, fallecido y que siempre mantuvo la fe en el potencial de esta zona de la ciudad», comentaba Alonso durante un acto en el que estuvo acompañado por el edil de Planeamiento Urbanístico, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro.

La 'crisis del ladrillo' golpeó fuerte a esta zona de la ciudad, dejando numerosos solares y edificios abandonados

De hecho, los miembros de la asociación vecinal siempre han defendido la importancia del desarrollo de esta promoción, así como de la citada zona verde, para azuzar el cambio urbano que necesita el barrio. Las obras de la primera fase del proyecto, que abarca uno de los tres edificios previstos y tiene ya el 70% vendido, deben acabar en dos años. La fase dos arrancará en el tercer trimestre de 2026 y la tercera lo hará en función del ritmo de las obras, aunque el complejo debe estar terminado en un lustro. El precio de los pisos estará entre los 180.000 euros para un 'dos dormitorios' y los 390.000 de un ático.