Parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia. Javier Carrión/ AGM

Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia

Continúa la redacción del plan especial necesario para urbanizar la zona y el inicio de las obras mira a finales de 2026; mientras, siguen los trabajos de revisión del plan general

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:39

Tan cerca y, a la vez, tan lejos. Todo depende de las urgencias con las que se maneje cada uno. La Comisión de Pleno ... de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento aprobará hoy inicialmente una nueva tanda de expropiaciones y cesiones de parcelas necesarias para el desarrollo de las obras de construcción de la futura ciudad deportiva del Real Murcia, según confirmó ayer a LA VERDAD el concejal del ramo, Antonio Navarro Corchón.

