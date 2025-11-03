Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías Ayuntamiento y hermandades preparan el recorrido para la Magna Procesión que tendrá lugar el próximo día 15

La celebración en Murcia del Jubileo de Cofradías y de la Magna Procesión, el próximo 15, serán para la ciudad una suerte de Viernes Santo en pleno mes de noviembre. Se han vendido ya todas las sillas disponibles en internet para seguir ese recorrido a pie de calle y, además, el Ayuntamiento habla de «lleno técnico» en los hoteles del municipio, a la misma altura de lo que se registra en Semana Santa.

«Nos hemos volcado con el buen funcionamiento de este evento, que va a superar con creces las expectativas de ocupación turístico que teníamos», según el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés. Además de aquellos que se alojen en la localidad, señaló también que hay «cientos» de autobuses que llegarán ese día hasta Murcia para sumarse a los actos durante todo el día.

En la misma línea se pronunció Javier Soriano, responsable de la Delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado: «La ilusión y los preparativos superan las expectativas». Los cofrades esperan que sea «un día muy grande». «Todas las sillas se han vendido y lo único a la venta será lo que se pueda comprar a pie de recorrido», apuntó también.

«Miles de personas estarán comiendo, cenando y desayunando en nuestros bares, cafeterías y restaurantes», destacó por su parte el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, para quien el evento, además de en el plano de los alojamientos, tendrá un impacto positivo en la hostelería.

Supervisión del recorrido

Los diferentes servicios municipales del consistorio junto a la Delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado han supervisado este lunes sobre el terreno el trazado de esa Magna Procesión, a la que se sumarán catorce pasos de once municipios de toda la Región de Murcia. Según el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, «los pasos de Murcia los tenemos bien controlados, pero vienen otros que superan con creces el tamaño de los que suelen procesionar en la ciudad, como los que llegan de Lorca o Cartagena». Por eso, apunta que «hay que tener un poco más de cuidado o precisión a la hora de modificar los elementos que sean necesario para el buen funcionamiento de la procesión». A eso ha añadido otra complejidad: que estos días se está procediendo al montaje de la iluminación navideña en el casco histórico.

Saliendo desde la catedral a las 17:00 horas, la Magna Procesión recorrerá la Plaza del Cardenal Belluga, Glorieta de España, Jara Carrillo, Plaza de las Flores, Santa Catalina, San Bartolomé, Calderón de la Barca, Plaza del Teatro Romea, Calle Echagaray, Santo Domingo, Trapería, Plaza de la Cruz, Soportales y a su vuelta a Belluga, los pasos retornarán a las diferentes iglesias donde estarán expuestos ya en la semana previa.

Javier Soriano adelantó que estos tornos ya comenzarán a ser trasladados este 8 de noviembre hasta la ciudad. A partir del lunes 10, podrán visitarse en diferentes iglesias de Murcia, desde San Antolín, San Juan Bautista, San Miguel, San Pedro, Santa Catalina y en la Iglesia del Carmen, al tiempo que se ha preparado un amplio programa de actividades en torno a ellos.