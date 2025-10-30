Vía libre del Ayuntamiento de Murcia para licitar la concesión del servicio de buses

Vía libre. Eso es lo que tiene ya, en principio, el Ayuntamiento de Murcia para licitar la nueva concesión de transporte público en autobús del ... municipio. Recordaba el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la celebración del Consejo Social de la Ciudad, que la salida a contratación del nuevo modelo se encontraba a falta de un informe preceptivo –aunque no vinculante– de la Junta Regional de Contratación Administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Señalaban fuentes autonómicas a LA VERDAD, hace varias semanas, que la finalización de este documento no saltaría a noviembre y, finalmente, la Administración regional ha cumplido, tras emplear seis meses para completar una labor que contaba con un plazo inicial de 30 días. De hecho, la Comisión Permanente del citado órgano aprobó el pasado martes el dictamen, el cual fue notificado oficialmente ayer al Consistorio, según confirmaron desde el propio Ayuntamiento.

Por el momento, no se ha facilitado información acerca del contenido del mencionado dictamen, pero desde el Consistorio capitalino ha mantenido en reiteradas ocasiones que únicamente será necesario un breve plazo de tiempo –cifrado entre varios días o unas pocas semanas– para incorporar, en su caso, las observaciones realizadas a los pliegos y subirlos a la Plataforma de Contratación del Sector Público, de manera que las empresas interesadas puedan comenzar a presentar sus ofertas.

Precisamente, los representantes sindicales de los conductores de autobús, tanto de las líneas de pedanías –dependientes competencialmente del Consistorio murciano– como interurbanas –que son responsabilidad de la Comunidad Autónoma–, protestaban el martes frente a la sede de la Consejería de Fomento para exigir la inmediata licitación de las concesiones. Consideran que esta es la única vía para «acabar con la precariedad del servicio y el mal estado de la flota».

Luz al final del túnel

Si bien, no hay un horizonte claro en lo que respecta a la líneas interurbanas, comienza a vislumbrarse la luz al final del túnel en el caso de la concesión municipal, que incluirá por primera vez, de forma unificada y bajo competencia municipal, tanto las líneas urbanas como las de pedanías. Debe venir este nuevo servicio, según ha defendido en diversas ocasiones el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, a cubrir necesidades a las que no responde la actual oferta de transición y a generar una progresiva modernización de la flota. No obstante, la licitación supone solo el inicio de un proceso de contratación y renovación que consumirá no pocos meses.