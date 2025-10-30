La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protesta a las puertas de la Consejería de Fomento, este martes. Nacho García

Vía libre del Ayuntamiento de Murcia para licitar la concesión del servicio de buses

La Comunidad Autónoma remite al Ayuntamiento el informe preceptivo que precisaba para subir los pliegos al portal de contratación pública

Pedro Navarro
Lázaro Giménez

Pedro Navarro y Lázaro Giménez

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:16

Comenta

Vía libre. Eso es lo que tiene ya, en principio, el Ayuntamiento de Murcia para licitar la nueva concesión de transporte público en autobús del ... municipio. Recordaba el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la celebración del Consejo Social de la Ciudad, que la salida a contratación del nuevo modelo se encontraba a falta de un informe preceptivo –aunque no vinculante– de la Junta Regional de Contratación Administrativa, que depende de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vía libre del Ayuntamiento de Murcia para licitar la concesión del servicio de buses

Vía libre del Ayuntamiento de Murcia para licitar la concesión del servicio de buses