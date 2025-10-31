La venta de flores sigue sin alcanzar las cifras previas a la pandemia en Murcia

Unas ventas que se mantienen o incluso suben respecto al año pasado, pero que quedan aún lejos de las que se registraba antes de la ... pandemia de la covid. Así es como afrontan las floristerías de Murcia la campaña comercial del día de Todos los Santos, según explica Fernando Ríos, propietario de uno de los históricos establecimientos del sector de la capital y vicepresidente de la Asociación Española de Floristerías. Varios son los factores que provocaron en su momento la caída de la facturación, empezando por la inflación que trajo la guerra de Ucrania y que impidió recuperarse del batacazo que supuso el confinamiento.

Al final, el gasto en flores tiene un cierto aire de lujo y estos dispendios son los primeros que se quitan las economías familiares. También han sentido estos comercios la competencia de las grandes superficies o de muchos puestos y mercadillos callejeros, que «ofrecen un producto de peor calidad». «No nos ha quedado otra que recortar márgenes para poder sobrevivir, de manera que apenas repercutimos un 20% en productos que han doblado el precio fijado por productores o mayoristas», confiesa Ríos.

No obstante, destaca este que la campaña del 1 de Noviembre ya tiene mucho menor peso que otras como las del Día de la Madre o San Valentín. «Tenemos clientes fieles que se gastan 100 euros para estas fechas, pero la media puede estar en unos 50 euros», desgrana, esperando que las ventas reciban hoy un último empujón, contando, además, que las festividad cae esta vez en sábado, lo que ayuda a la afluencia.

Algo menos invierten los que hacen sus compras a las puertas del cementerio, donde se mueven las urgencias de última hora. «Solemos despachar ramos de flores mezcladas, con un gasto medio de entre 20 y 30 euros», comenta, contento por la fortaleza de la tradición, José Martínez, propietario de la floristería Juan Simón, ubicada frente a la entrada del camposanto municipal. «Este año no verás nardos, ni hortensias, que son muy apreciadas para honrar a los difuntos, porque ha hecho mucho calor, y los claveles han llegado muy justos; en cambio, las margaritas y los crisantemos están espectaculares», destaca Ríos.

Luto en la familia florista

Por otra parte, este año está siendo duro para la familia de Juan Simón. «Siento mucho lo de tu madre, estaba estupenda», comentaba la clientela habitual a José Martínez, tras la muerte la semana pasada, a los 82 años de edad, de Mercedes Guirao, matriarca de la familia y una de las personas que ayudó a levantar un negocio con 75 años de historia. «Ha sido enterrada aquí, como no podía ser de otra manera, de manera que la visitamos a diario», apuntaba Martínez, «aturdido y abrumado por el cariño de la gente». Ayer por la mañana, Encarnita y Estilita compraban un ramo en su quiosco para la tumba de sus padres. «Venimos hoy a limpiarla y ponerla bonita, pero volveremos también este sábado», apuntaban. Y no eran las únicas: la doble visita al camposanto es ya un clásico.