Compras en las floristerías de Murcia durante esta campaña del 1 de noviembre.

Compras en las floristerías de Murcia durante esta campaña del 1 de noviembre. Kiko Asunción / AGM

La venta de flores sigue sin alcanzar las cifras previas a la pandemia en Murcia

Aunque la facturación sube esta campaña de Todos los Santos, la competencia de un producto de «peor calidad» y la inflación lastran el sector

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:12

Unas ventas que se mantienen o incluso suben respecto al año pasado, pero que quedan aún lejos de las que se registraba antes de la ... pandemia de la covid. Así es como afrontan las floristerías de Murcia la campaña comercial del día de Todos los Santos, según explica Fernando Ríos, propietario de uno de los históricos establecimientos del sector de la capital y vicepresidente de la Asociación Española de Floristerías. Varios son los factores que provocaron en su momento la caída de la facturación, empezando por la inflación que trajo la guerra de Ucrania y que impidió recuperarse del batacazo que supuso el confinamiento.

