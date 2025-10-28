Veinticinco años de inclusión laboral con Cruz Roja: «Me ha despertado la persona que tenía escondida dentro» El Plan de Empleo de la organización celebra su aniversario en el Cuartel de Artillería de Murcia invitando a las empresas y personas que forman parte de él

El Plan de Empleo de Cruz Roja cumple 25 años. Un cuarto de siglo en el cual la organización ha estado ayudando a personas vulnerables a encontrar trabajo. Con motivo del aniversario, empresas y trabajadores participantes se reunieron este martes en el Cuartel de Artillería de Murcia. Entre ellas estaba Patricia Esclapez, una de las personas que pidió ayuda a Cruz Roja para encontrar un trabajo. Cuenta que hace unos años «estaba pasando una época complicada por un divorcio, estaba muy perdida, no confiaba mucho en mí». En ese momento se encontraba mucho tiempo sin ejercer su profesión, trabajo social, y encontró en su orientadora Mónica un apoyo para poder seguir adelante. «Empecé a darme cuenta de que era muy capaz de muchas más cosas de lo que yo me imaginaba», recordó Patricia durante el encuentro.

Además de ayudar a encontrar empleo, la iniciativa acompaña emocionalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Patricia aseguró ilusionada que «este programa me ha despertado la persona que tenía escondida dentro». «Tenía mucho miedo a salir al mundo porque había pasado tanto tiempo sin creer en mí misma. Ellos me dieron las herramientas para empezar y darme cuenta de que yo podía, que era capaz. Me ayudaron a crecer como persona», confesó.

La labor de Cruz Roja en la Región de Murcia entre los años 2000 y 2025 ha beneficiado a más de 55.900 personas, ha facilitado la formalización de 13.445 contratos de trabajo, y más de 35.000 personas han completado procesos formativos. La organización ofrece cursos gratuitos para formar a personas que lo necesitan y no pueden acceder a un trabajo. Posteriormente, realizan prácticas en empresas colaboradoras, y antes de intentar conseguir un puesto fijo en la etapa final.

Entre las empresas colaboradores se encuentra Assido. Su director general, Jose Ramón Carrasco de la Sierra, piensa que el proyecto «ha permitido a muchas personas que pertenecen a colectivos vulnerables mejorar su empleabilidad poder acceder a puestos de trabajo de una manera más fácil».

FCC Medioambiente también colabora con la asociación. Concretamente, unas 15 personas que trabajan en su organización provienen de este programa. Florencio Sánchez, jefe de recursos humanos de esta entidad, declaró que esto supone un «cambio en su vida»

Ser inmigrante «dificulta encontrar trabajo, es una barrera»

Otro ejemplo del éxito de este proyecto es Perla Villalba. Ella tuvo que emigrar de su tierra en busca de un futuro mejor y a la hora de encontrar trabajo se topó con grandes dificultades. Este martes recordaba que cuando «te vas de tu país estás en un bloqueo total». También aseguró que el hecho de ser inmigrante «te dificulta encontrar trabajo, es una barrera». Fue en ese momento cuando encontró a Cruz Roja y su iniciativa la ayudó a «romper esa barrera», ayudándola con cursos y prácticas. La organización la ayudó a creer en ella misma porque, en su caso, a la hora de buscar empleo, «se sentía inferior por ser inmigrante». Después de realizar su formación y sus prácticas, fue ascendiendo en el mundo de la empresa de limpieza hasta crear su propio negocio dentro de ese sector. Ahora su empresa se ha convertido una de las que ofrecen oportunidades en el Plan de Empleo.

Las beneficiarios del plan de Cruz Roja también han podido conocer a otras personas en situación de vulnerabilidad. Ahora, algunos se han hecho amigos y quedan para hablar sobre su situación o la búsqueda de empleo. Patricia Esclapez explicaba en Murcia este martes que, tras conocer a estas personas, se ha dado cuenta de que «es una privilegiada» y que «simplemente con ser española, hablar el mismo idioma, tener cierto color de piel, te das cuenta de que tienes mucha suerte».