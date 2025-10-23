Los vecinos de Vistabella exigen «justicia urbana» en Murcia para un barrio «digno» Una manifestación lleva hasta la Glorieta sus demandas de seguridad, limpieza y mantenimiento frente a la «degradación» que dicen que sufren

Los vecinos de Vistabella llevaron este jueves hasta las puertas del Ayuntamiento de Murcia su malestar por las condiciones de su barrio y la «degradación» que aseguran que está viviendo en los últimos años en materia de seguridad, limpieza y abandono de espacios públicos. Reclamaron, desde el lema de la pancarta que encabezó la protesta, un barrio «más verde, más limpio, más seguro».

La marcha convocada por los vecinos partió desde la plaza de los Patos y concluyó en la Glorieta con la lectura de un manifiesto donde expusieron sus principales reivindicaciones: «más presencia policial y medidas reales de prevención; una limpieza eficaz y continuada que devuelva la dignidad a nuestras calles; el cuidado de los jardines, árboles y zonas verdes, recuperando el espíritu de nuestro barrio; la reparación del mobiliario urbano y la creación de espacios infantiles seguros y accesibles; y, sobre todo, una escucha activa y permanente de las diferentes instituciones hacia sus vecinos y vecinas». Subrayaron que no quieren privilegios, sino «justicia urbana»: «Queremos un barrio digno, habitable y sostenible».

Uno de los portavoces de esta protesta, Álvaro Morales, se lamentó de «la sensación de dejadez y degradación continua y constante». Para él, «los problemas se suman y no vemos ninguna solución». En concreto, se refirió al «miedo» que, en materia de seguridad, existe ahora en un barrio tradicionalmente tranquilo en el que «los mayores ya no quieren salir de noche». Según los vecinos, «durante años, hemos visto cómo las inversiones se concentran en el centro de Murcia y los barrios quedamos relegados a un segundo plano».

A la protesta se sumaron representantes del PSOE, como su portavoz municipal Ginés Ruiz y la concejal Esther Nevado, así como de Podemos, con su secretario regional de Comunicación, Víctor Egío. Este último reclamó «más medios para atender a personas drogodependientes y sin hogar».