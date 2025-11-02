Vecinos de El Palmar, en Murcia, plantan un bosque urbano con 120 árboles Los participantes en la jornada del Plan Foresta siembran 80 ejemplares de pino y 40 plátanos, además de recibir formación ambiental

El Plan Foresta impulsado por el Ayuntamiento de Murcia llegó este domingo a la pedanía de El Palmar con una jornada en la que se llevó a cabo la plantación de 120 árboles. En concreto, los participantes sembraron 80 ejemplares de pino y 40 plátanos. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y la Junta Municipal de la localidad, arrancó con una actividad formativa en la que técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines explicaron a los asistentes los beneficios de contar con espacios verdes en entornos urbanos, así como las características de las especies plantadas.

Asimismo, se desarrollaron diversos talleres y actividades para todas las edades, dirigidas a reforzar los conocimientos adquiridos y generar concienciación, como un taller de pintado de piedras blancas para la decoración de los alcorques, el diseño de carteles con materiales reciclados y naturales, así como fichas educativas y juegos infantiles sobre biología y anatomía de los árboles. Tras la plantación, la jornada culminó con un almuerzo para los vecinos participantes.

«El Plan Foresta no solo busca replantar y crear bosques urbanos, sino que pretende crear conciencia sobre la importancia de la vegetación y de cuidar nuestro entorno, actuando en base a las necesidades de cada barrio y pueblo», según destacó el concejal Marco Antonio Fernández.

