Participantes en la actividad del Plan Foresta, ayer, en El Palmar. AYTO.

Vecinos de El Palmar, en Murcia, plantan un bosque urbano con 120 árboles

Los participantes en la jornada del Plan Foresta siembran 80 ejemplares de pino y 40 plátanos, además de recibir formación ambiental

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:59

Comenta

El Plan Foresta impulsado por el Ayuntamiento de Murcia llegó este domingo a la pedanía de El Palmar con una jornada en la que se llevó a cabo la plantación de 120 árboles. En concreto, los participantes sembraron 80 ejemplares de pino y 40 plátanos. La iniciativa, promovida por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente y la Junta Municipal de la localidad, arrancó con una actividad formativa en la que técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines explicaron a los asistentes los beneficios de contar con espacios verdes en entornos urbanos, así como las características de las especies plantadas.

Asimismo, se desarrollaron diversos talleres y actividades para todas las edades, dirigidas a reforzar los conocimientos adquiridos y generar concienciación, como un taller de pintado de piedras blancas para la decoración de los alcorques, el diseño de carteles con materiales reciclados y naturales, así como fichas educativas y juegos infantiles sobre biología y anatomía de los árboles. Tras la plantación, la jornada culminó con un almuerzo para los vecinos participantes.

«El Plan Foresta no solo busca replantar y crear bosques urbanos, sino que pretende crear conciencia sobre la importancia de la vegetación y de cuidar nuestro entorno, actuando en base a las necesidades de cada barrio y pueblo», según destacó el concejal Marco Antonio Fernández.

