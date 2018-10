Casi mil vecinos se manifiestan contra el Plan Especial del Malecón

'No al Plan Especial del Malecón'. 'No dejar viviendas fuera de ordenación'. 'No al cierre de las Cuatro Piedras'. Estas son algunas de las frases que podían leerse en los carteles que los vecinos de La Arboleja enarbolaban durante la manifestación, celebrada ayer, contra algunas de las medidas contempladas en el Plan Especial del Malecón.

«Si cierran el cruce de las Cuatro Piedras nos resultará muy complicado llegar hasta la ciudad; nos desviarán hasta San Andrés», comentaba Fuensanta Jiménez, de 69 años, quien acudió a la manifestación acompañada por su hija, Fuensanta Pérez. Juntas comentaban que «si al final deciden cerrarlo, esta medida también afectará a las familias del Rincón de Beniscornia, La Albatalía, La Ñora y Rincón de Seca, ya que los vecinos de estas localidades utilizamos este cruce para llegar al centro».

A esta protesta, que comenzó en el cruce de las Cuatro Piedras y finalizó en el Ayuntamiento, se sumaron casi mil ciudadanos, según la presidenta de la Asociación de Vecinos La Arboleja, Carmen José Díaz. Al terminar la marcha, iniciada a las 8.30 horas, los afectados se reunieron con el concejal de Cultura, Jesús Pacheco, a quien explicaron su disconformidad. «Nos ha dicho que el plan se había diseñado pero que, en vista de que nos está perjudicando, lo van a estudiar con los técnicos», indicó Carmen José. «Posiblemente nos reuniremos con él y con el edil Antonio Navarro Corchón el viernes». En este contexto, el concejal de Urbanismo recordó que «ni el cruce se va a cerrar, ni el plan está aprobado. Estamos escuchando a los vecinos para buscar un acuerdo». Si la situación no varía, la presidenta de la asociación de vecinos aseguró que seguirán manifestándose cada lunes.