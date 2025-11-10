La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vecino de Guadalupe recoge basura y otros restos vegetales frente a su edificio. Guillermo Carrión / AGM

Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»

Vuelven las quejas en zonas de nueva expansión de esta pedanía, donde este lunes algunos propietarios han optado por ser ellos los que retiren basura y limpien los jardines

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

«Llega un momento en el que la solución más práctica es hacerlo uno mismo». Antonio lleva una azada en una mano y en la ... otra una bolsa de basura. Está llena de envoltorios, botellas de plásticos o rastrojos. Su mujer, Mari Carmen, barre la acera frente a su edificio, Mirador de Los Jerónimos II, en Guadalupe. Unos metros más allá, otros dos vecinos arrancan plantas y maleza de los parterres y entre los adoquines. Así han decidido expresar su malestar por la falta de respuesta ante la suciedad y el poco mantenimiento del que se quejan en esta zona de nueva expansión, en la calle Gavilanes.

