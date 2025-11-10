Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»

«Llega un momento en el que la solución más práctica es hacerlo uno mismo». Antonio lleva una azada en una mano y en la ... otra una bolsa de basura. Está llena de envoltorios, botellas de plásticos o rastrojos. Su mujer, Mari Carmen, barre la acera frente a su edificio, Mirador de Los Jerónimos II, en Guadalupe. Unos metros más allá, otros dos vecinos arrancan plantas y maleza de los parterres y entre los adoquines. Así han decidido expresar su malestar por la falta de respuesta ante la suciedad y el poco mantenimiento del que se quejan en esta zona de nueva expansión, en la calle Gavilanes.

Estos vecinos llevan menos de un año viviendo en el edificio. Los primeros llegaron el pasado mes de diciembre. Añade Antonio que, casi un año después de mudarse a la zona, «me da vergüenza cuando vienen mis amigos». Frente al edificio, en un pequeño jardín, se acumulan sacos de escombro, planchas de pladur abandonadas, restos de sacos de escayola o cemento, garrafas de plástico... alrededor de este y otros edificios de reciente construcción, continúan las obras de nuevos residenciales. «Aquí hay basura de años», añade este propietario.

«Ni papelera, ni contenedores, ni limpieza. Estamos olvidados de la mano de Dios», cuenta por su parte José. Otro vecino, también de nombre Antonio, llegó en junio. En su caso, se mudó desde Madrid, donde vivía en la sierra: «Pagamos impuestos de alto copete, pero servicios pocos», denuncia. No es el único que se pronuncia en términos similares: «Ni un barrendero, nadie que recoja toda esta basura, y lo estoy pagando», se lamenta Mari Carmen. Y esa una de las quejas comunes entre todos ellos: los impuestos que pagan deberían servir para que el Ayuntamiento mantuviera limpia la zona.

Guillermo Carrión / AGM

Pero la problemática va más allá de este edificio o del ajetreo de las construcciones próximas. Señalan unas parcelas cercanas, donde hay una escombrera ilegal, una de tantas de las que proliferan en las pedanías murcianas, próxima a un centro de educación especial. «Los críos no tienen luego ni para pasar por la acera», cuentan también. Mientras limpian los alrededores su edificio, un grupo de estos alumnos vuelve de dar un paseo y se tiene que abrir camino entre plantas que le llegan a la cintura, neumáticos e incluso extintores.

Por si la falta de limpieza fuera poco para ellos, los contenedores de basura que antes tenían cerca del edificio han sido trasladado a un punto mucho más lejano: «Ahora tenemos que ir en coche». Aseguran que a través de la comunidad de vecinos han puesto estas problemáticas en conocimiento del pedáneo de Guadalupe, y que incluso han recurrido a canales como la aplicación móvil TuMurcia. En ella, como respuesta obtuvieron un mensaje diciéndoles que se pusieran en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono. «Es perder el tiempo, nunca te atienden», dice Antonio: «Solución, ninguna».

No es la primera vez que en esta misma zona los vecinos emprenden acciones de protesta y alzan la voz por esta problemática. Ya el pasado mes de abril, se organizaron para quejarse ante «la dejadez y falta de limpieza» en la pedanía, planteando la posibilidad de crear una asociación para exigir la mejora de servicios municipales.

En «proceso de ajuste», según el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Murcia, consultado por esta cuestión desde LA VERDAD, explican que junto a la empresa concesionaria se suele realizar un seguimiento de los lugares de nueva urbanización, como sería este caso. Así, explican que que se van implantando nuevos puntos en función del crecimiento de la población y que, de hecho, se ha negociado con la empresa promotora de esta zona.

En este sentido, añaden que se están llevando a cabo «procesos de ajuste» en este punto de la pedanía de Guadalupe y que los vecinos «verán una mejora progresiva del servicio».

En cuanto a los puntos de recogida de basura, de los dos que hay en la actualidad, uno de ellos se ha reubicado para que su proximidad fuera «más equitativa» entre los diferentes residenciales. A eso suman la creación de un tercero próximamente.