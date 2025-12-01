La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de las Casas del Cura, ayer, concentrados frente al Ayuntamiento. Javier Carrión/ AGM

Vecinos de las Casas del Cura exigen en Murcia que se restablezca el suministro de agua

Desde octubre está cortado el servicio en cumplimiento de una sentencia por impagos de la entidad de conservación

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:38

Comenta

Vecinos de las Casas del Cura, en la pedanía de Gea y Truyols, se concentraron este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Murcia, en ... La Glorieta, para protestar por el corte de abastecimiento de agua que sufren desde el pasado 27 de octubre. Aunque están al corriente de su pago, el corte, efectuado por Aguas de Murcia, se lleva a cabo en cumplimiento de una sentencia judicial ante la reclamación por parte de la empresa mixta del abono de impagos atrasados por parte de la entidad de conservación de este núcleo residencial. Desde el Ayuntamiento, sostienen que es esta quien se tiene que hacer cargo del mantenimiento de la red.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  3. 3 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  4. 4 Así fue la operación para detener a uno de los cabecillas del tráfico de droga en Lorca
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025
  7. 7 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  8. 8 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  9. 9

    Locura total el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Vecinos de las Casas del Cura exigen en Murcia que se restablezca el suministro de agua

Vecinos de las Casas del Cura exigen en Murcia que se restablezca el suministro de agua