Vecinos de las Casas del Cura exigen en Murcia que se restablezca el suministro de agua Desde octubre está cortado el servicio en cumplimiento de una sentencia por impagos de la entidad de conservación

Lázaro Giménez Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Vecinos de las Casas del Cura, en la pedanía de Gea y Truyols, se concentraron este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Murcia, en ... La Glorieta, para protestar por el corte de abastecimiento de agua que sufren desde el pasado 27 de octubre. Aunque están al corriente de su pago, el corte, efectuado por Aguas de Murcia, se lleva a cabo en cumplimiento de una sentencia judicial ante la reclamación por parte de la empresa mixta del abono de impagos atrasados por parte de la entidad de conservación de este núcleo residencial. Desde el Ayuntamiento, sostienen que es esta quien se tiene que hacer cargo del mantenimiento de la red.

Los vecinos de la zona, que engloban a más de 40 viviendas, se abastecen desde entonces mediante cubas, una situación que consideran «tercermundista», en palabras de Pedro y Laura, que tienen dos niñas de 7, 13 y 16 años. También reside en esa viviendas una nutrida colonia británica, entre ellos algunos propietarios con problemas de movilidad. Aguas de Murcia sostiene que tenía arrendado este abastecimiento con la entidad de conservación, con quien había colaborado sin problemas hasta que se acumuló un volumen importante de impagos que llevó a judicializar su reclamación. Incluso aseguran que una vez conocida la resolución judicial ofrecieron un acuerdo de pago fraccionado que fue rechazado. Aclaran, en todo caso, que el corte del suministro no afecta a familias en situación de vulnerabilidad.

