Los vecinos de Camino de Tiñosa, en Murcia, apremian a la mejora de su seguridad vial Residentes de la zona salen a la calle, tres años después de su primera protesta, para reclamar un nuevo vial y una acera, la cual se encauzará en este Pleno

Pedro Navarro Sábado, 25 de octubre 2025, 18:47 | Actualizado 19:32h.

Apremiar al Ayuntamiento de Murcia para que solvente una reivindicación que «ya se está eternizando en el tiempo». Este era el objetivo de la protesta que los vecinos de Camino de Tiñosa protagonizaron este sábado en esta vía, a la altura del puente sobre el trazado del ferrocarril y junto al polígono industrial Comurpa. Y no es precisamente la única protesta de este tipo que los residentes de esta zona, enclavada entre las pedanías de Garres y Lages, San José de la Vega y Los Dolores, han protagonizado en los últimos años.

Fue en octubre de 2022, es decir, hace ya tres años y todavía con el gobierno municipal del socialista José Antonio Serrano, cuando los vecinos del entorno salieron a la calle para pedir actuaciones concretas que mejoraran la seguridad vial en la zona, la cual había empeorado, precisamente, a raíz de la construcción del nuevo paso elevado, dentro de las obras de llegada del AVE a la capital.

Estas se concretaban en la creación de una acera en la bajada del puente, que facilite el tránsito peatonal, y «en la prolongación del carril Olmos hacia el camino de Orilla de la Vía, mediante la apertura del vial previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para darle una entrada y salida diferente», con el fin de reducir el riesgo existente en su actual y transitado cruce con el Camino de Tiñosa, convertido en un «punto negro» al que contribuye el habitual tráfico de vehículos pesados. A estas reclamaciones se suma la exigencia de construcción de la zona verde que prevé el planeamiento en el entorno y la de la retirada del amianto de las naves en semiabandono que hay en este.

Apoyo socialista

Así, los vecinos, como en otro puñado de ocasiones durante este trienio, sacaron de nuevo este sábado las pancartas al asfalto -alguna con referencias directas a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez-, aunque en esta ocasión lo hicieron acompañados de representantes del Grupo Socialista, que llevarán sus reclamaciones al Pleno municipal del próximo jueves mediante la defensa de una moción.

«Son reivindicaciones justas, razonables y perfectamente asumibles si el Gobierno actúa con responsabilidad», defendió su portavoz, Ginés Ruiz, remarcando que esta situación es «el reflejo de un problema estructural que afecta a numerosas pedanías, donde las inversiones se anuncian y prometen una y otra vez, pero nunca llegan». También brindó su apoyo a los residentes el exdiputado regional de Podemos Víctor Egío, que denunció «el maltrato institucional a unos vecinos a los que se trata como ciudadanos de segunda».

Defienden fuentes municipales que la expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la acera, aprobada por el Pleno el pasado mes de julio, en fase de alegaciones, quedará resuelta este jueves en el próximo Pleno, por lo que es «inminente» su salida a licitación. Las obras, con un presupuesto de 30.000 euros, será iniciada antes de final de año de cumplirse los plazos manejados por el Consistorio.