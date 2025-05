Vecinos del camino Orilla del Río de Murcia claman por estar «encerrados» durante otro Warm Up

Túnel de salida y entrada del camino de la Orilla del Río, que no pueden utilizar los vecinos estos días por la celebración del festival Warm Up.

Pedro Navarro Viernes, 2 de mayo 2025, 19:48

Vecinos del camino Orilla del Río, en el municipio de Murcia, volvieron a mostrar ayer su indignación por las molestias que tienen que sufrir año tras año durante la celebración del festival Warm Up en el recinto de La Fica. Los residentes de esta zona no solo se volvieron a encontrar con la imposibilidad de cruzar a pie la explanada, que no cuenta con un pasillo habilitado para ello -más allá de la bajada al paseo fluvial-, sino que, además, el perímetro de seguridad les impide salir o llegar a sus casas en coche por la ruta más directa, es decir, desde el carril Condomina o el camino de Enmedio, obligándoles a dar un enorme rodeo de varios kilómetros a través de Puente Tocinos.

«Me muevo en taxi e ir a cuidar a un familiar enfermo me supone un coste de 30 euros; esto es insufrible», señala Carmen a LA VERDAD, incrédula ante una situación «que nunca se tiene en cuenta». «Seguramente piensan que no pasa nada porque nos aguantemos unos días, pero muchos nos encontramos con importantes inconvenientes para continuar con nuestro día a día», comenta esta vecina, cansada de que no se les tenga en cuenta. «Los agentes que cierran el paso al camino señalan que me entienden, pero que por seguridad no pueden hacer otra cosa y nos instan a presentar un escrito al Ayuntamiento de Murcia que no nos soluciona nada durante estas horas», añade, lamentando que no se habilite un registro para permitir el paso a los residentes de esta vía.