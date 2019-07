Vecinos alertan de la proliferación de solares abandonados que elevan el riesgo de incendios Varias parcelas repletas de maleza, próximas a distintos bloques de viviendas, en la pedanía de Los Dolores, ayer. / Alfonso Durán / AGM La maleza reseca se acumula en fincas, la mayoría en pedanías, donde también campan las plagas de insectos y roedores SÓCRATES SÁNCHEZ Murcia Lunes, 8 julio 2019, 08:08

La entrada del verano lleva consigo que el riesgo de incendios se dispare en todo el municipio de Murcia, aunque en el caso de las pedanías se incrementa mucho más por la gran cantidad de zonas de huerta que se encuentran abandonadas, repletas de arbustos y matorrales que, a la mínima chispa, podrían generar un grave contratiempo. Se trata de un problema muy serio que alarma a los vecinos de las zonas más afectadas debido a la mayor proliferación de parcelas y solares repletos de maleza reseca.

La dejación que campa en estas fincas las convierte, asimismo, es uno de los principales focos de suciedad y malos olores que, más aún con el calor de estas fechas, suponen un motivo de permanente molestia a quienes residen en sus proximidades. A ello se suma la proliferación de todo tipo de plagas, desde insectos como cucarachas hasta reptiles y roedores, que no pocas veces han acabado en el salón de alguna casa. De manera que, para los afectados, la prevención se convierte en una de las principales demandas, ya que no en vano es una de las principales preocupaciones que alteran su tranquilidad estival.

Pañales y detergentes

«El Consistorio debería tomar medidas si los dueños no se hacen cargo de la limpieza»

«Este solar tiene dueño. Suelen limpiarlo varias veces al año, pero esta temporada, por lo que sea, no lo han hecho y por eso se encuentra en penosas condiciones. El Ayuntamiento tendría que cuidar este tipo de cosas, ya que aparte de los matorrales, podemos encontrar residuos, y esto puede llamar a ratas, y más con la cercanía del Reguerón», relató Antonio Ramos, vecino del carril de Los Segadores, en Los Garres, mientras señalaba algunos de los residuos que allí se acumulan, como cajas de pañales y detergentes.

Francisca Hurtado, vecina de Beniaján, reclama a su vez que «se tendría que llevar más cuidado y prestarle más atención a la vía verde. Por esta zona hay arbustos que con cualquier colilla mal apagada que tiren desde algún vehículo, con la cercanía de la huerta y las casas, puede ser muy peligroso a la hora de iniciarse rápidamente un fuego». Eso sí, destaca que «esta vía tiene que tener mayor atención por parte del Consistorio, ya que se creó para el disfrute de los vecinos y no para que pueda producirse algún posible disgusto».

Otro ejemplo se encuentra en la calle Esperanza, de Los Dolores, en una de las entradas a la pedanía, una situación que indigna a lo vecinos que, como Pepe López, reclaman que «el Ayuntamiento tendría que tomar las medidas necesarias si los propios vecinos no lo hacen, arreglarlo ellos y luego pasar la factura a estos». No obstante, tampoco faltan opiniones de indiferencia, «la verdad que no me preocupa, yo solo salgo a pasear al perro y no me paro a pensar si la zona está más sucia o más limpia, no le doy importancia a lo que me rodea, si lo queman, que vengan los bomberos, que para eso están. Total, si quieren quemarlo, lo van a quemar igual», advierte Rubén González.

Pegados a colegios

En otras poblaciones estos espacios problemáticos se encuentran pegados a colegios y casas de vecinos, lo que genera una mayor preocupación a los vecinos del entorno. «Siempre somos los grandes olvidados, creo que deben venir y limpiar esto, que encima están los niños justo al lado y hay vecinos alrededor», sostiene María Rodríguez, vecina de Beniaján, haciendo referencia a la situación en la avenida Monteazahar.