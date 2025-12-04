Una UTE encabezada por Mediohabit y Serrano Aznar, las mejor puntuadas para urbanizar el Parque Metropolitano Oeste

Una unión temporal de empresas (UTE) encabezada por Mediohabit junto a Feralendra, Tecnocivil Integral y Aquaterra, por un lado, y la constructora Serrano Aznar, por ... otro, son las mejor posicionadas para hacerse con el primer lote del proyecto de construcción del futuro Parque Metropolitano, en Barriomar. Esta primera fase, que es la que implica las tareas de urbanización y obra civil de la zona, salió a licitación por 4,3 millones de euros y, el pasado martes, la Mesa de Contratación evaluó las quince ofertas presentadas para llevarla a cabo.

Así, fue Mediohabit la que obtuvo la mejor puntuación. Sin embargo, se le ha realizado un requerimiento de temeridad en su oferta, por lo que dispone de cinco días hábiles para presentar a través del sistema de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público, «la documentación que considere necesaria a efectos de justificar la viabilidad», según apunta el acta de la Mesa de Contratación.

El proyecto presentado por esta UTE se queda en 3.540.000 euros frente a los 3.977.000 de la otra compañía que ha obtenido la puntuación más alta, Serrano Aznar. Por detrás de estas dos se sitúa otra UTE formada por Tecopsa y STV, también CHM y la oferta presentada por Acciona y Hermanos Espín.

Ya el martes, el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, destacó que esperan que los trabajos estén adjudicados este mes de diciembre para arrancar a comienzos de 2026 la construcción de un parque que contará con más de 37.000 metros cuadrados. El proyecto contempla la plantación de 800 árboles y 5.000 especies de ribera, 8 fuentes y un lago naturalizado, así como la recuperación de elementos patrimoniales como la chimenea de La Molinera y la acequia Almohajar.

El lote 2 es el que afecta al elemento central del parque, donde se ubicará un área de juegos infantiles de gran altura y superficie, concebida como equipamiento distintivo. Aquí, se contempla un mirador. En la presentación del proyecto, el Ayuntamiento detalló que a diferencia del lote 1, el lote 2 «priorizará la calidad técnica de las propuestas, valorando criterios como el diseño, la originalidad, la integración paisajística, la inclusividad, la sostenibilidad y la coherencia con las premisas del proyecto y el pliego».