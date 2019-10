Los usuarios piden que no se retrase el pago por minutos en la 'nueva' ORA Una mujer se dispone a pagar en un parquímetro. / edu botella / agm Urbamusa se estrena en el servicio con algunas críticas porque los abonos solo se pueden realizar en parquímetros ALBERTO GÓMEZ Viernes, 18 octubre 2019, 04:08

El servicio de la ORA en Murcia vivió ayer un punto de inflexión. Fue el primer día en el que tomó las riendas la empresa pública Urbamusa. Lo hizo a través de la firma Aparcamurcia, que se encargará de la organización de 6.051 plazas de estacionamiento en superficie. De ellas, 2.367 corresponden a zona azul, 2.938, a zona naranja y 746, a zona verde.

Una de las principales ventajas que vendió el equipo de gobierno que tendría esta nueva etapa es la posibilidad de que el usuario pagara por los minutos exactos que tenga su coche aparcado. Esto no sucede en la actualidad, porque el tiempo mínimo que se debe abonar es de treinta minutos.

Sin embargo, los conductores no pudieron gozar de esta ventaja porque la nueva aplicación que lanzará Urbamusa no estará activa hasta la semana que viene. A su vez, la anterior aplicación, El Parking, que pertenecía a la concesionaria Eysa, no prestó servicio ayer, lo que generó confusión en algunos usuarios.

La nueva aplicación, que está en fase de pruebas, se llama 'Whoosh' y se podrá descargar tanto en móviles con IOS como con Android

Por ello, los técnicos tuvieron que resolver varias dudas. Uno de ellos atendió a 'La Verdad' en la calle de la Magdalena y explicó que «hay un poco de confusión porque la gente intenta pagar con la anterior aplicación y hoy ya no está activa. Solo se puede pagar en los parquímetros. Nos han dicho que a partir del lunes se podrá pagar con los móviles».

Los técnicos municipales también trabajan en traspasar a la nueva aplicación el dinero que tengan sin gastar en la anterior los usuarios. Ese es el caso, por ejemplo, de Santiago Gómez, un vecino que suele aparcar en la zona azul que se encuentra en la calle Cartagena. Explicó a esta Redacción que «me han ofrecido la opción de reembolsarme la cantidad que me ha sobrado, pero lo que a mí me interesa de verdad es que pueda usar ese dinero en la nueva aplicación. Eso es lo que yo vería más útil».

Antonio Marín y Pilar García usan la zona azul que está en el barrio del Carmen en Santa Joaquina de Vedruna. Ambos coincidieron en señalar que «esperamos que el pago por minutos no se retrase. Lo anunciaron, pero hoy todo sigue igual. Es una medida interesante si se hace bien, pero ojalá no tarde mucho».

La nueva aplicación está en fase de pruebas. Se llama 'Whoosh' y se podrá descargar tanto en móviles que usen el sistema operativo de IOS como los que usen el de Android. Para utilizarla, los usuarios deberán registrarse introduciendo el número de su DNI, la matrícula de su vehículo y los datos bancarios, para poder efectuar los pagos por el estacionamiento. 'Whoosh' opera en otras ciudades como Benidorm, Ceuta, Tarragona, Figueras y Vinarós.